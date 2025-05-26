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Киев закладывает стратегию "вечной войны" против России, заявил Медведчук - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Киев закладывает стратегию "вечной войны" против России, заявил Медведчук
Киев закладывает стратегию "вечной войны" против России, заявил Медведчук - 26.05.2025, ПРАЙМ
Киев закладывает стратегию "вечной войны" против России, заявил Медведчук
Украинские власти закладывают стратегию "вечной войны" против России и готовит к этому население, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T10:22+0300
2025-05-26T10:22+0300
политика
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Украинские власти закладывают стратегию "вечной войны" против России и готовит к этому население, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Киевский режим закладывает стратегию войны на столетия, к чему готовит население. Но ведь это безумие, если брать в расчет последствия для страны этого конфликта", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Медведчук проводит параллель с идеологией Гитлера, который прославлял "вечную войну". По его мнению, у фюрера нашлись последователи не только на Украине. Западные страны, в частности Германия, также пытаются "навести свой порядок". Политик подчеркивает, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца могут спровоцировать Третью мировую войну. Медведчук убежден, что сегодня в ряде стран Европы у власти находятся "братья по разуму" Зеленского, из-за действий которых война идет на многих фронтах, включая экономику. Медведчук считает, что попытка уничтожения России и есть Третья мировая война, чего избегает президент США Дональд Трамп, но "коалиция желающих войны" не понимает его логики. "Война на сто лет живет только в головах руководителей киевской хунты, и это никак не отвечает интересам украинского народа. Ведь украинская верхушка настроена воевать этим народом и сто лет, и тысячу, зарабатывая деньги на крови сограждан. И для окончания войны в Украине нужно искоренить нацизм, а Зеленского и его банду судить", - резюмировал Медведчук. Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук 24 мая в своем Telegram-канале заявила, что "война на долго", независимо от того, будут перемирие или нет. По ее словам, Россия "остается врагом на десятилетия если не столетия" и добавила, что украинских детей нужно готовить к войне со школы. Позже руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал провокацией заявление Верещук о вражде с Россией.
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россия, украина, москва, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Зеленский
10:22 26.05.2025
 
Киев закладывает стратегию "вечной войны" против России, заявил Медведчук

Медведчук: Киев закладывает стратегию "вечной войны" против России

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук
#Лидер общественного движения Украинский выбор Виктор Медведчук - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Украинские власти закладывают стратегию "вечной войны" против России и готовит к этому население, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
"Киевский режим закладывает стратегию войны на столетия, к чему готовит население. Но ведь это безумие, если брать в расчет последствия для страны этого конфликта", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Медведчук проводит параллель с идеологией Гитлера, который прославлял "вечную войну". По его мнению, у фюрера нашлись последователи не только на Украине. Западные страны, в частности Германия, также пытаются "навести свой порядок".
Политик подчеркивает, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца могут спровоцировать Третью мировую войну. Медведчук убежден, что сегодня в ряде стран Европы у власти находятся "братья по разуму" Зеленского, из-за действий которых война идет на многих фронтах, включая экономику. Медведчук считает, что попытка уничтожения России и есть Третья мировая война, чего избегает президент США Дональд Трамп, но "коалиция желающих войны" не понимает его логики.
"Война на сто лет живет только в головах руководителей киевской хунты, и это никак не отвечает интересам украинского народа. Ведь украинская верхушка настроена воевать этим народом и сто лет, и тысячу, зарабатывая деньги на крови сограждан. И для окончания войны в Украине нужно искоренить нацизм, а Зеленского и его банду судить", - резюмировал Медведчук.
Замруководителя офиса Владимира Зеленского Ирины Верещук 24 мая в своем Telegram-канале заявила, что "война на долго", независимо от того, будут перемирие или нет. По ее словам, Россия "остается врагом на десятилетия если не столетия" и добавила, что украинских детей нужно готовить к войне со школы.
Позже руководитель Центра поддержки украинских переселенцев в Крыму международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал провокацией заявление Верещук о вражде с Россией.
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