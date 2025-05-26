Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новых планов Киева - 26.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250526/ukraina-857916778.html
"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новых планов Киева
"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новых планов Киева - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новых планов Киева
Из-за нехватки солдат на фронте на Украине собираются ввести военные учения среди детей. Об этом говорится в материале издания L'AntiDiplomatico. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T11:25+0300
2025-05-26T11:25+0300
политика
украина
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_243ef41483e6c5c8b6389c9e458dfa11.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Из-за нехватки солдат на фронте на Украине собираются ввести военные учения среди детей. Об этом говорится в материале издания L'AntiDiplomatico."(Украине — Прим. Ред.) необходимо, чтобы все готовились к войне, а для этого срочно нужна раздача оружия детям в школах, чтобы учить воевать и взрослых, и детей", — сказано в публикации.В статье также отмечается, что планы по привлечению молодежи в украинскую армию не дают ожидаемых результатов, так как Киев до сих пор расплачивается за переворот, организованный в стране ЕС и США.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении привлечь в ряды ВСУ молодежь в возрасте 18-25 лет.
https://1prime.ru/20250526/fitso-857913660.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_5561c4ef51000760912924eb39a54aff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, общество
Политика, УКРАИНА, Общество
11:25 26.05.2025
 
"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новых планов Киева

L'AntiDiplomatico: на Украине намерены ввести военные учения среди детей

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Из-за нехватки солдат на фронте на Украине собираются ввести военные учения среди детей. Об этом говорится в материале издания L'AntiDiplomatico.
"(Украине — Прим. Ред.) необходимо, чтобы все готовились к войне, а для этого срочно нужна раздача оружия детям в школах, чтобы учить воевать и взрослых, и детей", — сказано в публикации.
В статье также отмечается, что планы по привлечению молодежи в украинскую армию не дают ожидаемых результатов, так как Киев до сих пор расплачивается за переворот, организованный в стране ЕС и США.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении привлечь в ряды ВСУ молодежь в возрасте 18-25 лет.
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Премьер Словакии надеется на успех переговоров между Россией и Украиной
10:06
 
ПолитикаУКРАИНАОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала