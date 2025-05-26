https://1prime.ru/20250526/ukraina-857916778.html
"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новых планов Киева
"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новых планов Киева - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новых планов Киева
Из-за нехватки солдат на фронте на Украине собираются ввести военные учения среди детей. Об этом говорится в материале издания L'AntiDiplomatico. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T11:25+0300
2025-05-26T11:25+0300
2025-05-26T11:25+0300
политика
украина
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_243ef41483e6c5c8b6389c9e458dfa11.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Из-за нехватки солдат на фронте на Украине собираются ввести военные учения среди детей. Об этом говорится в материале издания L'AntiDiplomatico."(Украине — Прим. Ред.) необходимо, чтобы все готовились к войне, а для этого срочно нужна раздача оружия детям в школах, чтобы учить воевать и взрослых, и детей", — сказано в публикации.В статье также отмечается, что планы по привлечению молодежи в украинскую армию не дают ожидаемых результатов, так как Киев до сих пор расплачивается за переворот, организованный в стране ЕС и США.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении привлечь в ряды ВСУ молодежь в возрасте 18-25 лет.
https://1prime.ru/20250526/fitso-857913660.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/29/842192913_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_5561c4ef51000760912924eb39a54aff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, общество
Политика, УКРАИНА, Общество
"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новых планов Киева
L'AntiDiplomatico: на Украине намерены ввести военные учения среди детей
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ.
Из-за нехватки солдат на фронте на Украине собираются ввести военные учения среди детей. Об этом говорится в материале издания L'AntiDiplomatico
.
"(Украине — Прим. Ред.) необходимо, чтобы все готовились к войне, а для этого срочно нужна раздача оружия детям в школах, чтобы учить воевать и взрослых, и детей", — сказано в публикации.
В статье также отмечается, что планы по привлечению молодежи в украинскую армию не дают ожидаемых результатов, так как Киев до сих пор расплачивается за переворот, организованный в стране ЕС и США.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении привлечь в ряды ВСУ молодежь в возрасте 18-25 лет.
Премьер Словакии надеется на успех переговоров между Россией и Украиной