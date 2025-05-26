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"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новых планов Киева

"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новых планов Киева - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Оружие детям". На Западе пришли в ужас из-за новых планов Киева

Из-за нехватки солдат на фронте на Украине собираются ввести военные учения среди детей. Об этом говорится в материале издания L'AntiDiplomatico. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T11:25+0300

2025-05-26T11:25+0300

2025-05-26T11:25+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Из-за нехватки солдат на фронте на Украине собираются ввести военные учения среди детей. Об этом говорится в материале издания L'AntiDiplomatico."(Украине — Прим. Ред.) необходимо, чтобы все готовились к войне, а для этого срочно нужна раздача оружия детям в школах, чтобы учить воевать и взрослых, и детей", — сказано в публикации.В статье также отмечается, что планы по привлечению молодежи в украинскую армию не дают ожидаемых результатов, так как Киев до сих пор расплачивается за переворот, организованный в стране ЕС и США.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о намерении привлечь в ряды ВСУ молодежь в возрасте 18-25 лет.

https://1prime.ru/20250526/fitso-857913660.html

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