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Госдолг Украины в апреле вырос на 5%, сообщили в Раде - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Госдолг Украины в апреле вырос на 5%, сообщили в Раде
Госдолг Украины в апреле вырос на 5%, сообщили в Раде - 26.05.2025, ПРАЙМ
Госдолг Украины в апреле вырос на 5%, сообщили в Раде
Государственный долг Украины в апреле увеличился на 5%, достигнув 180 миллиардов долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T13:49+0300
2025-05-26T13:49+0300
экономика
украина
владимир зеленский
рада
госдолг украины
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МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Государственный долг Украины в апреле увеличился на 5%, достигнув 180 миллиардов долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев. В конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте достиг 171,73 миллиарда долларов. "За апрель 2025 года государственный долг увеличился на 5%, достигнув 180 миллиардов долларов", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в гривневом эквиваленте госдолг увеличился на 5%, в долларовом – на 4,8%. За январь-апрель госдолг Украины вырос на 8,4%. "Структура государственного долга: 74,5% - внешний долг, 25,5% - внутренний", - отметил Гетманцев. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
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украина, владимир зеленский, рада, госдолг украины
Экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Рада, госдолг Украины
13:49 26.05.2025
 
Госдолг Украины в апреле вырос на 5%, сообщили в Раде

Гетманцев: госдолг Украины вырос на 5% в апреле, достигнув 180 миллиардов долларов

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Государственный долг Украины в апреле увеличился на 5%, достигнув 180 миллиардов долларов, сообщил депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
В конце апреля минфин Украины сообщил, что госдолг страны в марте достиг 171,73 миллиарда долларов.
"За апрель 2025 года государственный долг увеличился на 5%, достигнув 180 миллиардов долларов", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в гривневом эквиваленте госдолг увеличился на 5%, в долларовом – на 4,8%. За январь-апрель госдолг Украины вырос на 8,4%.
"Структура государственного долга: 74,5% - внешний долг, 25,5% - внутренний", - отметил Гетманцев.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем, на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
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ЭкономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийРадагосдолг Украины
 
 
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