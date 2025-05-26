https://1prime.ru/20250526/ukraina-857926996.html

"Ад впереди". На Западе сделали жуткий прогноз о будущем Украины

"Ад впереди". На Западе сделали жуткий прогноз о будущем Украины - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Ад впереди". На Западе сделали жуткий прогноз о будущем Украины

Вне зависимости от исхода конфликта с Россией Украина столкнется с высоким уровнем коррупции. Таким мнением в материале для издания Shueisha поделился офицер... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T14:49+0300

2025-05-26T14:49+0300

2025-05-26T14:49+0300

экономика

украина

коррупция

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Вне зависимости от исхода конфликта с Россией Украина столкнется с высоким уровнем коррупции. Таким мнением в материале для издания Shueisha поделился офицер армейской разведки США в отставке Томоаки Иисиба.По мнению Иисибы, что в результате конфликта серьезно пострадает мирное население, однако украинские миллионеры смогут обогатиться еще больше, из-за чего страна погрязнет в хищениях."Ад ждет впереди, неважно, продолжится ли конфликт или же успешно завершится. Такое вот будущее у Украины", — резюмировал он.Доклад GITOC также подчеркивает, что коррупция остается серьезной проблемой в Украине и может представлять угрозу для послеконфликтного восстановления. Financial Times сообщила, что Украина столкнулась с потерей сотен миллионов долларов из-за недобросовестных сделок с поставщиками оружия.

https://1prime.ru/20250526/ukraina-857925053.html

украина

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украина, коррупция