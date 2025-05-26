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Фьючерсы Уолл-стрит растут более чем на 1% - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Фьючерсы Уолл-стрит растут более чем на 1%
Фьючерсы Уолл-стрит растут более чем на 1% - 26.05.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит растут более чем на 1%
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник увеличиваются более чем на 1% на фоне новостей об отсрочке пошлин США на импорт товаров из ЕС в... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:56+0300
2025-05-26T12:56+0300
экономика
рынок
уолл-стрит
фьючерсы уолл-стрит
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник увеличиваются более чем на 1% на фоне новостей об отсрочке пошлин США на импорт товаров из ЕС в 50%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 1,02%, до 42 100 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,3%, до 21 247 пунктов, на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 1,15%, до 5 883,75 пункта. Склонность инвесторов к риску поддерживается после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торгового договора со Штатами потребуется время до 9 июля. Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Участники торгов ожидают на неделе важные данные из США. На среду запланирована публикация протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе могут содержаться подсказки о планах регулятора по ключевой ставке. После закрытия торгов среды будет опубликован финансовый отчет Nvidia. А в четверг станет известна вторая оценка по ВВП США в первом квартале. По первой оценке, экономика Штатов за отчетный период снизилась на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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рынок, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит, сша, ес
Экономика, Рынок, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит, США, ЕС
12:56 26.05.2025
 
Фьючерсы Уолл-стрит растут более чем на 1%

Фьючерсы Уолл-стрит растут более чем на 1% на фоне новостей о пошлинах США против ЕС

© РИА Новости . Джина Мун | Перейти в медиабанкФондовые индексы США
Фондовые индексы США - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Джина Мун
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит в понедельник увеличиваются более чем на 1% на фоне новостей об отсрочке пошлин США на импорт товаров из ЕС в 50%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.45 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) поднимался на 1,02%, до 42 100 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,3%, до 21 247 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,15%, до 5 883,75 пункта.
Склонность инвесторов к риску поддерживается после того, как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торгового договора со Штатами потребуется время до 9 июля.
Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
Участники торгов ожидают на неделе важные данные из США. На среду запланирована публикация протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В документе могут содержаться подсказки о планах регулятора по ключевой ставке. После закрытия торгов среды будет опубликован финансовый отчет Nvidia.
А в четверг станет известна вторая оценка по ВВП США в первом квартале. По первой оценке, экономика Штатов за отчетный период снизилась на 0,3% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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ЭкономикаРынокУолл-стритфьючерсы Уолл-стритСШАЕС
 
 
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