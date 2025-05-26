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В Венгрии заявили об открытости к сотрудничеству с "Роскосмосом" - 26.05.2025, ПРАЙМ
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В Венгрии заявили об открытости к сотрудничеству с "Роскосмосом"
В Венгрии заявили об открытости к сотрудничеству с "Роскосмосом" - 26.05.2025, ПРАЙМ
В Венгрии заявили об открытости к сотрудничеству с "Роскосмосом"
Венгрия открыта к сотрудничеству с "Роскосмосом", в частности, к проведению совместных научных экспериментов в мирных целях, заявила уполномоченная министра... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T15:38+0300
2025-05-26T15:38+0300
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БУДАПЕШТ, 26 мая - ПРАЙМ. Венгрия открыта к сотрудничеству с "Роскосмосом", в частности, к проведению совместных научных экспериментов в мирных целях, заявила уполномоченная министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии по вопросам изучения космоса Оршоя Ференц. "У Венгрии исторически серьезное сотрудничество с российскими космическими исследованиями, и в последние годы у нас было много успешных дискуссий, которые могут помочь сотрудничеству с "Роскосмосом". Мы определенно открыты для проведения совместных научных экспериментов в мирных целях. Поэтому я очень на это надеюсь, Венгрия рада была бы участвовать во всех мирных научных экспериментах по всему свету", - сказала Ференц в беседе с журналистами. Она сообщила, что Венгрия в 2021 году приняла космическую стратегию на следующие пару десятилетий, в рамках которой намерена увеличить число образовательных и научно-исследовательских программ в сфере космоса, а также нарастить потенциал взаимодействия с международными партнерами, Европейским космическим агентством и другими странами, которые заинтересованы в этом сотрудничестве. В Венгрии в понедельник отмечается 45-я годовщина полета первого венгерского космонавта. Первый и единственный венгерский космонавт Берталан Фаркаш 26 мая 1980 года отправился в полет на корабле "Союз-36", командиром которого был советский космонавт Валерий Кубасов, и пробыл на орбите до 3 июня. Полет второго венгерского космонавта, 33-летнего инженера Тибора Капу, в составе международного экипажа запланирован на начало июня 2025 года.
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общество , россия, венгрия, будапешт, роскосмос
Общество , РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, Будапешт, Роскосмос
15:38 26.05.2025
 
В Венгрии заявили об открытости к сотрудничеству с "Роскосмосом"

Глава МИД Ференц: Венгрия открыта к сотрудничеству с "Роскосмосом"

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Венгрии
Флаг Венгрии - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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БУДАПЕШТ, 26 мая - ПРАЙМ. Венгрия открыта к сотрудничеству с "Роскосмосом", в частности, к проведению совместных научных экспериментов в мирных целях, заявила уполномоченная министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии по вопросам изучения космоса Оршоя Ференц.
"У Венгрии исторически серьезное сотрудничество с российскими космическими исследованиями, и в последние годы у нас было много успешных дискуссий, которые могут помочь сотрудничеству с "Роскосмосом". Мы определенно открыты для проведения совместных научных экспериментов в мирных целях. Поэтому я очень на это надеюсь, Венгрия рада была бы участвовать во всех мирных научных экспериментах по всему свету", - сказала Ференц в беседе с журналистами.
Она сообщила, что Венгрия в 2021 году приняла космическую стратегию на следующие пару десятилетий, в рамках которой намерена увеличить число образовательных и научно-исследовательских программ в сфере космоса, а также нарастить потенциал взаимодействия с международными партнерами, Европейским космическим агентством и другими странами, которые заинтересованы в этом сотрудничестве.
В Венгрии в понедельник отмечается 45-я годовщина полета первого венгерского космонавта. Первый и единственный венгерский космонавт Берталан Фаркаш 26 мая 1980 года отправился в полет на корабле "Союз-36", командиром которого был советский космонавт Валерий Кубасов, и пробыл на орбите до 3 июня. Полет второго венгерского космонавта, 33-летнего инженера Тибора Капу, в составе международного экипажа запланирован на начало июня 2025 года.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
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23 мая, 16:12
 
ОбществоРОССИЯВЕНГРИЯБудапештРоскосмос
 
 
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