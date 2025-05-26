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Мужчина пытался ввезти в Россию из США 12 редких монет и трилобита
Мужчина пытался ввезти в Россию из США 12 редких монет и трилобита - 26.05.2025, ПРАЙМ
Мужчина пытался ввезти в Россию из США 12 редких монет и трилобита
Таможенники во Внуково обнаружили у пассажира из Лос-Анджелеса 12 серебряных монет и трилобита, проводится проверка, сообщает пресс-служба ФТС России. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T15:56+0300
2025-05-26T15:56+0300
2025-05-26T15:56+0300
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МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Таможенники во Внуково обнаружили у пассажира из Лос-Анджелеса 12 серебряных монет и трилобита, проводится проверка, сообщает пресс-служба ФТС России. "Серебряные монеты и трилобит обнаружили внуковские таможенники у россиянина, прибывшего из Лос-Анджелеса. Инспекторы остановили мужчину в "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В его чемодане с помощью рентген-машины они выявили похожий на камень предмет и 12 монет серебряного цвета", - говорится в сообщении. По данным ФТС, пассажир пояснил, что пытался ввезти изделия для своей личной коллекции и о необходимости их декларирования не знал. Экспертиза установила, что монеты номиналом 1 доллар США периода 1878 – 1921 годов изготовлены из сплава на основе серебра и представляют собой культурную ценность. Все они сертифицированы и имеют голографическую защитную марку. А окаменелость оказалась трилобитом палеозойской эры, обитавшим около 488-542 миллионов лет назад. Сейчас все предметы изъяты, проводится проверка.
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москва, сша, фтс, аэропорт внуково
МОСКВА, США, ФТС, аэропорт Внуково
Мужчина пытался ввезти в Россию из США 12 редких монет и трилобита
ФТС: мужчина пытался ввезти в Россию из США 12 редких монет и трилобита
МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Таможенники во Внуково обнаружили у пассажира из Лос-Анджелеса 12 серебряных монет и трилобита, проводится проверка, сообщает пресс-служба ФТС России.
"Серебряные монеты и трилобит обнаружили внуковские таможенники у россиянина, прибывшего из Лос-Анджелеса. Инспекторы остановили мужчину в "зеленом" коридоре в ходе выборочного контроля. В его чемодане с помощью рентген-машины они выявили похожий на камень предмет и 12 монет серебряного цвета", - говорится в сообщении.
По данным ФТС, пассажир пояснил, что пытался ввезти изделия для своей личной коллекции и о необходимости их декларирования не знал.
Экспертиза установила, что монеты номиналом 1 доллар США периода 1878 – 1921 годов изготовлены из сплава на основе серебра и представляют собой культурную ценность. Все они сертифицированы и имеют голографическую защитную марку. А окаменелость оказалась трилобитом палеозойской эры, обитавшим около 488-542 миллионов лет назад.
Сейчас все предметы изъяты, проводится проверка.
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