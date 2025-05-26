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Volvo Cars начнет сокращать персонал в рамках программы по снижению затрат - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Volvo Cars начнет сокращать персонал в рамках программы по снижению затрат
Volvo Cars начнет сокращать персонал в рамках программы по снижению затрат - 26.05.2025, ПРАЙМ
Volvo Cars начнет сокращать персонал в рамках программы по снижению затрат
Шведский производитель автомобилей Volvo Cars объявил о сокращении примерно 3 тысяч сотрудников, или 7% всего персонала, в рамках программы по снижению затрат,... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T15:02+0300
2025-05-26T15:02+0300
экономика
бизнес
швеция
volvo
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Шведский производитель автомобилей Volvo Cars объявил о сокращении примерно 3 тысяч сотрудников, или 7% всего персонала, в рамках программы по снижению затрат, следует из сообщении компании. "Volvo Cars сегодня объявляет о глобальном сокращении персонала в рамках недавно запущенного плана действий по снижению затрат.., что соответствует предполагаемому сокращению около 3 тысяч должностей, включая консультантов,.. по всему миру", - сообщает компания. По ее данным, в первом квартале текущего года штат Volvo Cars по всему миру составлял порядка 43,5 тысячи сотрудников, таким образом, план предполагает сокращение около 7% всего персонала. План, позволяющий компании сэкономить порядка 18 миллиардов шведских крон (около 1,9 миллиарда долларов), включает в себя создание более бережливой и эффективной организации со структурно более низкой базой затрат, говорится в релизе. Сокращения затронут в первую очередь офисные должности в Швеции и составят около 15% от общего числа офисных сотрудников по всему миру, уточняет компания. Для реализации данных мер Volvo Cars закладывает единовременные расходы на реструктуризацию до 1,5 миллиарда шведских крон (156 миллионов долларов), которые повлияют на финансовые результаты компании во втором квартале текущего года, а их последствия проявятся также в четвертом квартале и в 2026 году, сообщает компания. Более подробная информация будет представлена 17 июля, с опубликованием отчета, также указывается в сообщении. Шведская автомобилестроительная Volvo Cars основана в 1927 году. Производит легковые автомобили марки Volvo. Ранее входила в концерн Volvo. Штаб-квартира расположена в Гетеборге, Швеция. В первом квартале 2025 года штат компании составлял 43,5 тысячи сотрудников.
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бизнес, швеция, volvo
Экономика, Бизнес, ШВЕЦИЯ, Volvo
15:02 26.05.2025
 
Volvo Cars начнет сокращать персонал в рамках программы по снижению затрат

Volvo Cars сокращает 3 тысячи сотрудников в рамках плана снижения затрат

© РИА Новости . Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкКомпания Volvo
Компания Volvo - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Шведский производитель автомобилей Volvo Cars объявил о сокращении примерно 3 тысяч сотрудников, или 7% всего персонала, в рамках программы по снижению затрат, следует из сообщении компании.
"Volvo Cars сегодня объявляет о глобальном сокращении персонала в рамках недавно запущенного плана действий по снижению затрат.., что соответствует предполагаемому сокращению около 3 тысяч должностей, включая консультантов,.. по всему миру", - сообщает компания.
По ее данным, в первом квартале текущего года штат Volvo Cars по всему миру составлял порядка 43,5 тысячи сотрудников, таким образом, план предполагает сокращение около 7% всего персонала.
План, позволяющий компании сэкономить порядка 18 миллиардов шведских крон (около 1,9 миллиарда долларов), включает в себя создание более бережливой и эффективной организации со структурно более низкой базой затрат, говорится в релизе.
Сокращения затронут в первую очередь офисные должности в Швеции и составят около 15% от общего числа офисных сотрудников по всему миру, уточняет компания.
Для реализации данных мер Volvo Cars закладывает единовременные расходы на реструктуризацию до 1,5 миллиарда шведских крон (156 миллионов долларов), которые повлияют на финансовые результаты компании во втором квартале текущего года, а их последствия проявятся также в четвертом квартале и в 2026 году, сообщает компания. Более подробная информация будет представлена 17 июля, с опубликованием отчета, также указывается в сообщении.
Шведская автомобилестроительная Volvo Cars основана в 1927 году. Производит легковые автомобили марки Volvo. Ранее входила в концерн Volvo. Штаб-квартира расположена в Гетеборге, Швеция. В первом квартале 2025 года штат компании составлял 43,5 тысячи сотрудников.
Эмблема ВОЗ - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
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