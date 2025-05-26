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Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Киеву - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Киеву
Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Киеву - 26.05.2025, ПРАЙМ
Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Киеву
Британия, Франция, США и теперь и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T14:51+0300
2025-05-26T14:53+0300
политика
украина
вооружение
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Британия, Франция, США и теперь и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с телеканалом WDR."Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", - заявил он.Мерц также добавил, что теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие.
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украина, вооружение
Политика, УКРАИНА, вооружение
14:51 26.05.2025 (обновлено: 14:53 26.05.2025)
 
Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Киеву

Мерц: Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Украине

© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John YountzАмериканский солдат несет снаряд для гаубицы M777
Американский солдат несет снаряд для гаубицы M777 - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© Фото : Public domain/ Staff Sgt. John Yountz
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Британия, Франция, США и теперь и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с телеканалом WDR.
"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", - заявил он.
Мерц также добавил, что теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие.
Немецкий политик Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
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