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Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Киеву
Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Киеву - 26.05.2025, ПРАЙМ
Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Киеву
Британия, Франция, США и теперь и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T14:51+0300
2025-05-26T14:51+0300
2025-05-26T14:53+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Британия, Франция, США и теперь и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с телеканалом WDR."Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", - заявил он.Мерц также добавил, что теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие.
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Политика, УКРАИНА, вооружение
Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Киеву
Мерц: Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Украине
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Британия, Франция, США и теперь и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с телеканалом WDR.
"Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", - заявил он.
Мерц также добавил, что теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие.
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