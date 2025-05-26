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Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Киеву

Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Киеву - 26.05.2025, ПРАЙМ

Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Киеву

Британия, Франция, США и теперь и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T14:51+0300

2025-05-26T14:51+0300

2025-05-26T14:53+0300

политика

украина

вооружение

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Британия, Франция, США и теперь и Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц в беседе с телеканалом WDR."Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине - ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться, в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России. До определенного момента она не могла этого делать", - заявил он.Мерц также добавил, что теперь необходимо обеспечить Украине данное оружие.

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украина

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украина, вооружение