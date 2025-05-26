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"Они побоятся". Генерал объяснил, как сорвать агрессивные планы Запада
"Они побоятся". Генерал объяснил, как сорвать агрессивные планы Запада - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Они побоятся". Генерал объяснил, как сорвать агрессивные планы Запада
Европейские страны усердно готовятся к войне с Российской Федерацией, но эти планы могут быть сорваны путем устрашения - страх "заставит их не воевать с нами"... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T22:45+0300
2025-05-26T22:45+0300
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МИНСК, 26 мая - ПРАЙМ. Европейские страны усердно готовятся к войне с Российской Федерацией, но эти планы могут быть сорваны путем устрашения - страх "заставит их не воевать с нами". Такое мнение в программе "Царьград. Главное" высказал депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев.Начавшаяся в Европе милитаризация, по его мнению, завершится в течение пяти лет. "Ястребы" Евросоюза отважатся на прямую военную агрессию в отношении Российской Федерации, лишь имея уверенность, что РФ будет неспособна мгновенно и с соответствующей силой ответить."Европейские ракеты полетят лишь тогда, когда мы не будем готовы, - отметил генерал. - Когда они (страны Евросоюза - прим. ред.) будут понимать, что будет более чем адекватный ответ, я вас уверяю, они не полетят. Они побоятся заходить". "Нам надо быть сильными", - подчеркнул Гурулев.При этом он напомнил высказывание заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, ранее заявившего, что западные страны исповедует принцип "мир через силу". По утверждению Гурулева, в случае с готовящейся к войне Европой Российской Федерации следует придерживаться стратегии "мир через страх".
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европа, россия, война, экспертное мнение
Политика, ЕВРОПА, РОССИЯ, война, экспертное мнение
"Они побоятся". Генерал объяснил, как сорвать агрессивные планы Запада
Генерал Гурулев: Европа готовится к войне с Россией
МИНСК, 26 мая - ПРАЙМ.
Европейские страны усердно готовятся к войне с Российской Федерацией, но эти планы могут быть сорваны путем устрашения - страх "заставит их не воевать с нами". Такое мнение в программе "Царьград. Главное"
высказал депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант в отставке Андрей Гурулев.
Начавшаяся в Европе милитаризация, по его мнению, завершится в течение пяти лет. "Ястребы" Евросоюза отважатся на прямую военную агрессию в отношении Российской Федерации, лишь имея уверенность, что РФ будет неспособна мгновенно и с соответствующей силой ответить.
"Европейские ракеты полетят лишь тогда, когда мы не будем готовы, - отметил генерал. - Когда они (страны Евросоюза - прим. ред.) будут понимать, что будет более чем адекватный ответ, я вас уверяю, они не полетят. Они побоятся заходить".
"Нам надо быть сильными", - подчеркнул Гурулев.
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При этом он напомнил высказывание заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева, ранее заявившего, что западные страны исповедует принцип "мир через силу". По утверждению Гурулева, в случае с готовящейся к войне Европой Российской Федерации следует придерживаться стратегии "мир через страх".