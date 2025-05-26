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Путин пообещал согласовать с бизнесом РФ возвращение зарубежных компаний

Путин пообещал согласовать с бизнесом РФ возвращение зарубежных компаний - 26.05.2025, ПРАЙМ

Путин пообещал согласовать с бизнесом РФ возвращение зарубежных компаний

Президент России Владимир Путин пообещал проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T19:00+0300

2025-05-26T19:00+0300

2025-05-26T19:00+0300

экономика

владимир путин

возвращение в россию

иностранные компании

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ. "Я уже ставил перед правительством такую задачу, проработать спокойно, без всякого хамства, но проработать программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться. Но с учетом, исключительно с учетом защиты интересов нашего бизнеса. Даже никаких не может быть сомнений на этот счет, вместе с вами всё проработаем, продумаем до деталей. Все интеллигентно, но только с выгодой для нас", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов.

https://1prime.ru/20250526/proizvoditeli-857937141.html

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, возвращение в россию, иностранные компании