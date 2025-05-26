Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин пообещал согласовать с бизнесом РФ возвращение зарубежных компаний - 26.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250526/vozvraschenie-857937430.html
Путин пообещал согласовать с бизнесом РФ возвращение зарубежных компаний
Путин пообещал согласовать с бизнесом РФ возвращение зарубежных компаний - 26.05.2025, ПРАЙМ
Путин пообещал согласовать с бизнесом РФ возвращение зарубежных компаний
Президент России Владимир Путин пообещал проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T19:00+0300
2025-05-26T19:00+0300
экономика
владимир путин
возвращение в россию
иностранные компании
https://cdnn.1prime.ru/img/83631/25/836312511_0:131:1985:1248_1920x0_80_0_0_ca266584cb0c164db2817a12eaffce54.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ. "Я уже ставил перед правительством такую задачу, проработать спокойно, без всякого хамства, но проработать программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться. Но с учетом, исключительно с учетом защиты интересов нашего бизнеса. Даже никаких не может быть сомнений на этот счет, вместе с вами всё проработаем, продумаем до деталей. Все интеллигентно, но только с выгодой для нас", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов.
https://1prime.ru/20250526/proizvoditeli-857937141.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83631/25/836312511_74:0:1911:1378_1920x0_80_0_0_77acacbb41cd05479c776299a81d2177.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, возвращение в россию, иностранные компании
Экономика, Владимир Путин, возвращение в Россию, иностранные компании
19:00 26.05.2025
 
Путин пообещал согласовать с бизнесом РФ возвращение зарубежных компаний

Путин пообещал согласовать с бизнесменами РФ возвращение западного бизнеса

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРесторан быстрого питания McDonald's в Москве
Ресторан быстрого питания McDonald's в Москве - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ.
"Я уже ставил перед правительством такую задачу, проработать спокойно, без всякого хамства, но проработать программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться. Но с учетом, исключительно с учетом защиты интересов нашего бизнеса. Даже никаких не может быть сомнений на этот счет, вместе с вами всё проработаем, продумаем до деталей. Все интеллигентно, но только с выгодой для нас", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов.
Сборочный цех автомобильного завода Москвич - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России
18:35
 
ЭкономикаВладимир Путинвозвращение в Россиюиностранные компании
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала