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Путин пообещал согласовать с бизнесом РФ возвращение зарубежных компаний
Путин пообещал согласовать с бизнесом РФ возвращение зарубежных компаний - 26.05.2025, ПРАЙМ
Путин пообещал согласовать с бизнесом РФ возвращение зарубежных компаний
Президент России Владимир Путин пообещал проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T19:00+0300
2025-05-26T19:00+0300
2025-05-26T19:00+0300
экономика
владимир путин
возвращение в россию
иностранные компании
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ. "Я уже ставил перед правительством такую задачу, проработать спокойно, без всякого хамства, но проработать программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться. Но с учетом, исключительно с учетом защиты интересов нашего бизнеса. Даже никаких не может быть сомнений на этот счет, вместе с вами всё проработаем, продумаем до деталей. Все интеллигентно, но только с выгодой для нас", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов.
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владимир путин, возвращение в россию, иностранные компании
Экономика, Владимир Путин, возвращение в Россию, иностранные компании
Путин пообещал согласовать с бизнесом РФ возвращение зарубежных компаний
Путин пообещал согласовать с бизнесменами РФ возвращение западного бизнеса
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин пообещал проработать с российскими предпринимателями программу возможного возвращения западного бизнеса в РФ.
"Я уже ставил перед правительством такую задачу, проработать спокойно, без всякого хамства, но проработать программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться. Но с учетом, исключительно с учетом защиты интересов нашего бизнеса. Даже никаких не может быть сомнений на этот счет, вместе с вами всё проработаем, продумаем до деталей. Все интеллигентно, но только с выгодой для нас", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов.
Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России