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В Москве пройдет 13-я международная встреча по безопасности

В Москве пройдет 13-я международная встреча по безопасности - 26.05.2025, ПРАЙМ

В Москве пройдет 13-я международная встреча по безопасности

Представители стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ проведут неформальные многосторонние встречи в ходе 13-й международной встречи по безопасности в Москве, сообщила... | 26.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Представители стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ проведут неформальные многосторонние встречи в ходе 13-й международной встречи по безопасности в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. "Двадцать седьмого - двадцать девятого мая 2025 года на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве в пятый раз соберутся главы делегаций государств-членов АСЕАН", - говорится в сообщении. "Страны региона не желают становиться ареной противостояния великих держав и заинтересованы принимать самое деятельное участие в построении системы равной и неделимой безопасности. Государства Юго-Восточной Азии рассчитывают на дальнейшее углубление взаимодействия с Россией по широкому спектру вопросов безопасности", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что в повестке дня 13-й встречи по безопасности "также запланированы неформальные встречи делегаций стран БРИКС, ШОС и СНГ". Форум пройдет на площадке Национального центра "Россия".

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