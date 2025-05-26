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В Москве пройдет 13-я международная встреча по безопасности
В Москве пройдет 13-я международная встреча по безопасности - 26.05.2025, ПРАЙМ
В Москве пройдет 13-я международная встреча по безопасности
Представители стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ проведут неформальные многосторонние встречи в ходе 13-й международной встречи по безопасности в Москве, сообщила... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T10:55+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Представители стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ проведут неформальные многосторонние встречи в ходе 13-й международной встречи по безопасности в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ. "Двадцать седьмого - двадцать девятого мая 2025 года на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве в пятый раз соберутся главы делегаций государств-членов АСЕАН", - говорится в сообщении. "Страны региона не желают становиться ареной противостояния великих держав и заинтересованы принимать самое деятельное участие в построении системы равной и неделимой безопасности. Государства Юго-Восточной Азии рассчитывают на дальнейшее углубление взаимодействия с Россией по широкому спектру вопросов безопасности", - подчеркивается в сообщении. Отмечается, что в повестке дня 13-й встречи по безопасности "также запланированы неформальные встречи делегаций стран БРИКС, ШОС и СНГ". Форум пройдет на площадке Национального центра "Россия".
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, АСЕАН, ШОС, СНГ, БРИКС
В Москве пройдет 13-я международная встреча по безопасности
Совбез: на форуме по безопасности встретятся представители АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Представители стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ проведут неформальные многосторонние встречи в ходе 13-й международной встречи по безопасности в Москве, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
"Двадцать седьмого - двадцать девятого мая 2025 года на полях 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, в Москве в пятый раз соберутся главы делегаций государств-членов АСЕАН", - говорится в сообщении.
"Страны региона не желают становиться ареной противостояния великих держав и заинтересованы принимать самое деятельное участие в построении системы равной и неделимой безопасности. Государства Юго-Восточной Азии рассчитывают на дальнейшее углубление взаимодействия с Россией по широкому спектру вопросов безопасности", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в повестке дня 13-й встречи по безопасности "также запланированы неформальные встречи делегаций стран БРИКС, ШОС и СНГ". Форум пройдет на площадке Национального центра "Россия".
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