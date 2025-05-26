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"Яндекс" удвоил максимальную выплату для "белых" хакеров

"Яндекс" удвоил максимальную выплату для "белых" хакеров - 26.05.2025, ПРАЙМ

"Яндекс" удвоил максимальную выплату для "белых" хакеров

"Яндекс" увеличил максимальную выплату для "белых" хакеров вдвое - до 3 миллионов рублей, если им удастся отыскать уязвимости в ряде сервисов, сообщила... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T13:46+0300

2025-05-26T13:46+0300

2025-05-26T13:46+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. "Яндекс" увеличил максимальную выплату для "белых" хакеров вдвое - до 3 миллионов рублей, если им удастся отыскать уязвимости в ряде сервисов, сообщила компания. "Яндекс" вдвое увеличил максимальный размер вознаграждения в программе "Охота за ошибками". Теперь за сообщение об ошибке "белые" хакеры могут получить до 3 миллионов рублей — в случае, если им удастся отыскать уязвимость в "Яндекс Почте", "Яндекс ID" или Yandex Cloud", - сказано в релизе. В "Яндексе" добавили, что увеличение вознаграждения является способом привлечь к проверке высокопрофессиональных независимых экспертов. Размеры выплаты зависит от типа найденной уязвимости. Так, "белый" хакер получит максимальную выплату, если найдет в "Почте" или в "Яндекс ID" уязвимости типа RCE (Remote Code Execution) или удаленное выполнение кода - такие ошибки позволяют злоумышленнику запустить в системе вредоносный код. Для Yandex Cloud увеличены выплаты до 3 миллиона рублей за уязвимости, специфичные для облачных сервисов, например, Virtual Machine escape - атаки на виртуализацию. Их цель заключается в том, чтобы выйти из виртуальной машины и получить доступ к операционной системе физического сервера в дата-центре, а также к другим виртуальным машинам на этом сервере. "Безопасность "Почты", "Яндекс ID" и виртуальных машин Yandex Cloud критически важна, поэтому "Яндекс" уделяет особое внимание их защите. Так, "Яндекс ID" проверяет подлинность пользователя и дает доступ в экосистему "Яндекса" и к другим ресурсам. ... В "Почту" приходят письма для сброса паролей, также к ней привязывают аккаунты в соцсетях, банках и других сервисах. А виртуальные машины в Yandex Cloud хранят и обрабатывают чувствительные данные клиентов и обеспечивают изоляцию клиентов друг от друга", - пояснили в компании. Впервые "Охота за ошибками" была запущена в 2012 году, это постоянная программа компании для "этичных" хакеров, то есть тех, кто разбирается в компьютерной безопасности, находит уязвимости в продуктах компаний в сфере информационных технологий и сообщает им об этом за награду.

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