https://1prime.ru/20250526/yuan-857913444.html
Юань открыл торги в понедельник ростом
Юань открыл торги в понедельник ростом - 26.05.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги в понедельник ростом
Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника растет до 11,06 рубля, следует из данных Московской биржи. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T10:04+0300
2025-05-26T10:04+0300
2025-05-26T10:05+0300
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мосбиржа
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника растет до 11,06 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 4 копейки, до 11,06 рубля.
https://1prime.ru/20250526/iena-857907831.html
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рынок, юань, мосбиржа
Экономика, Рынок, юань, Мосбиржа
Юань открыл торги в понедельник ростом
Курс юаня в начале торгов понедельника на Московской бирже растет до 11,06 рубля
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии понедельника растет до 11,06 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 4 копейки, до 11,06 рубля.
Иена стабильна к доллару на утренних торгах