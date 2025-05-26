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Президент ЮАР пригласил делегацию США изучить возможности взаимной торговли - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Президент ЮАР пригласил делегацию США изучить возможности взаимной торговли
Президент ЮАР пригласил делегацию США изучить возможности взаимной торговли - 26.05.2025, ПРАЙМ
Президент ЮАР пригласил делегацию США изучить возможности взаимной торговли
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его администрация пригласила делегацию США приехать и изучить возможностей углубления взаимной торговли и подчеркнул... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T11:39+0300
2025-05-26T11:39+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его администрация пригласила делегацию США приехать и изучить возможностей углубления взаимной торговли и подчеркнул важность сотрудничества и разрешения сложившейся сложной ситуации в отношениях двух стран. "Мы направили президенту Трампу приглашение направить правительственную и деловую делегацию в ЮАР для изучения возможностей углубления инвестиций и торговли", - говорится в заявлении президента. По словам Рамафосы, его недавний визит в США пришелся на время, когда отношения между странами стали все более напряженными "из-за дезинформации, распространяемой маргинальными группами в наших двух странах". Рамафоса подчеркнул, что необходимо напрямую взаимодействовать с США и углублять стратегическое партнерство, поскольку США - ключевой экспортный рынок и главный источник инвестиций для ЮАР. Ранее президент ЮАР назвал хорошей встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, на которой глава США показал материалы, якобы доказывающие причастность правительства африканской республики к преступлениям против белых фермеров. В январе Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать "в общественных интересах". В связи с этим Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей". Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
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мировая экономика, юар, сша, дональд трамп, торговля
Экономика, Мировая экономика, ЮАР, США, Дональд Трамп, торговля
11:39 26.05.2025
 
Президент ЮАР пригласил делегацию США изучить возможности взаимной торговли

Президент ЮАР Рамафоса пригласил делегацию США для изучения возможностей торговли

© CC BY 2.0 / flowcommФлаг ЮАР
Флаг ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© CC BY 2.0 / flowcomm
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его администрация пригласила делегацию США приехать и изучить возможностей углубления взаимной торговли и подчеркнул важность сотрудничества и разрешения сложившейся сложной ситуации в отношениях двух стран.
"Мы направили президенту Трампу приглашение направить правительственную и деловую делегацию в ЮАР для изучения возможностей углубления инвестиций и торговли", - говорится в заявлении президента.
По словам Рамафосы, его недавний визит в США пришелся на время, когда отношения между странами стали все более напряженными "из-за дезинформации, распространяемой маргинальными группами в наших двух странах". Рамафоса подчеркнул, что необходимо напрямую взаимодействовать с США и углублять стратегическое партнерство, поскольку США - ключевой экспортный рынок и главный источник инвестиций для ЮАР.
Ранее президент ЮАР назвал хорошей встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, на которой глава США показал материалы, якобы доказывающие причастность правительства африканской республики к преступлениям против белых фермеров.
В январе Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать "в общественных интересах". В связи с этим Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей".
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
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ЭкономикаМировая экономикаЮАРСШАДональд Трампторговля
 
 
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