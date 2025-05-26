https://1prime.ru/20250526/yuar-857918020.html
Президент ЮАР пригласил делегацию США изучить возможности взаимной торговли
Президент ЮАР пригласил делегацию США изучить возможности взаимной торговли - 26.05.2025, ПРАЙМ
Президент ЮАР пригласил делегацию США изучить возможности взаимной торговли
Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его администрация пригласила делегацию США приехать и изучить возможностей углубления взаимной торговли и подчеркнул... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T11:39+0300
2025-05-26T11:39+0300
2025-05-26T11:39+0300
экономика
мировая экономика
юар
сша
дональд трамп
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0e1b28f859a75828179c013c3c6ce888.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его администрация пригласила делегацию США приехать и изучить возможностей углубления взаимной торговли и подчеркнул важность сотрудничества и разрешения сложившейся сложной ситуации в отношениях двух стран. "Мы направили президенту Трампу приглашение направить правительственную и деловую делегацию в ЮАР для изучения возможностей углубления инвестиций и торговли", - говорится в заявлении президента. По словам Рамафосы, его недавний визит в США пришелся на время, когда отношения между странами стали все более напряженными "из-за дезинформации, распространяемой маргинальными группами в наших двух странах". Рамафоса подчеркнул, что необходимо напрямую взаимодействовать с США и углублять стратегическое партнерство, поскольку США - ключевой экспортный рынок и главный источник инвестиций для ЮАР. Ранее президент ЮАР назвал хорошей встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, на которой глава США показал материалы, якобы доказывающие причастность правительства африканской республики к преступлениям против белых фермеров. В январе Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать "в общественных интересах". В связи с этим Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей". Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
https://1prime.ru/20250526/vstrecha-857915459.html
юар
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84239/63/842396312_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_22eef6bffcb95b8db03910c9375e95a8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, юар, сша, дональд трамп, торговля
Экономика, Мировая экономика, ЮАР, США, Дональд Трамп, торговля
Президент ЮАР пригласил делегацию США изучить возможности взаимной торговли
Президент ЮАР Рамафоса пригласил делегацию США для изучения возможностей торговли
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что его администрация пригласила делегацию США приехать и изучить возможностей углубления взаимной торговли и подчеркнул важность сотрудничества и разрешения сложившейся сложной ситуации в отношениях двух стран.
"Мы направили президенту Трампу приглашение направить правительственную и деловую делегацию в ЮАР для изучения возможностей углубления инвестиций и торговли", - говорится в заявлении президента.
По словам Рамафосы, его недавний визит в США пришелся на время, когда отношения между странами стали все более напряженными "из-за дезинформации, распространяемой маргинальными группами в наших двух странах". Рамафоса подчеркнул, что необходимо напрямую взаимодействовать с США и углублять стратегическое партнерство, поскольку США - ключевой экспортный рынок и главный источник инвестиций для ЮАР.
Ранее президент ЮАР назвал хорошей встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме, на которой глава США показал материалы, якобы доказывающие причастность правительства африканской республики к преступлениям против белых фермеров.
В январе Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать "в общественных интересах". В связи с этим Трамп написал в соцсети Truth Social, что ЮАР "конфискует" земли и "очень плохо обращается с определенными классами людей".
Позднее Трамп подписал указ о приостановке помощи ЮАР и заявил, что США предоставят фермерам, которые хотят покинуть республику по соображениям безопасности, "ускоренный путь к гражданству".
В Москве пройдет 13-я международная встреча по безопасности