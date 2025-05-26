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ЮАР планирует импортировать из США СПГ в рамках новой торговой сделки

ЮАР планирует импортировать из США СПГ в рамках новой торговой сделки - 26.05.2025, ПРАЙМ

ЮАР планирует импортировать из США СПГ в рамках новой торговой сделки

Власти ЮАР планируют импортировать из США сжиженный природный газ (СПГ) в рамках новой торговой сделки между странами, отмечает Agence France-Presse со ссылкой... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T17:55+0300

2025-05-26T17:55+0300

2025-05-26T17:56+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Власти ЮАР планируют импортировать из США сжиженный природный газ (СПГ) в рамках новой торговой сделки между странами, отмечает Agence France-Presse со ссылкой на заявление министра при канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени. По данным агентства, ЮАР согласилась покупать сжиженный природный газ у США в обмен на снятие таможенных пошлин с автомобилей, отправляемых в Штаты. "В рамках условий сделки, которую еще предстоит принять, ЮАР обязуется импортировать американский СПГ в течение десяти лет", - отмечает агентство. Франс Пресс пишет со ссылкой на Нтшавени, что в рамках сделки ЮАР сможет экспортировать в США 40 тысяч транспортных средств в год, не оплачивая пошлины, а также 385 тысяч тонн стали и 132 тысячи тонн алюминия. Отмечается, что США также будут инвестировать в развитие газовой инфраструктуры в стране, в том числе в добычу сланцевого газа. "Сделка также позволит импорт автомобильных деталей в США из ЮАР без таможенных пошлин", - отмечает агентство. Президент США Дональд Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Также Трамп объявлял о пошлине в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны. По его мнению, такое решение должно привести к росту автомобильной отрасли в стране.

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газ, мировая экономика, юар, сша, дональд трамп, пошлины, импорт, экспорт, спг