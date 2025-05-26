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Золото дешевеет на фоне торговых новостей о пошлинах США для ЕС - 26.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250526/zoloto-857908462.html
Золото дешевеет на фоне торговых новостей о пошлинах США для ЕС
Золото дешевеет на фоне торговых новостей о пошлинах США для ЕС - 26.05.2025, ПРАЙМ
Золото дешевеет на фоне торговых новостей о пошлинах США для ЕС
Цена на золото в понедельник утром снижается после сообщения о возможной отсрочке пошлин США для ЕС в 50% более чем на месяц, свидетельствуют данные торгов. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:07+0300
2025-05-26T08:07+0300
экономика
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром снижается после сообщения о возможной отсрочке пошлин США для ЕС в 50% более чем на месяц, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.56 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 17,23 доллара, или на 0,51%, - до 3 377,27 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,23% - до 33,688 доллара за унцию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности. Ослабление рисков, соответственно, сдерживает цены на более надежные активы. Объем торгов в понедельник может быть при этом несколько снижен, так как рынки США и Великобритании будут закрыты в связи с выходным днем.
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золото, цены на золото, рынок, сша, ес, пошлины
Экономика, золото, цены на золото, Рынок, США, ЕС, пошлины
08:07 26.05.2025
 
Золото дешевеет на фоне торговых новостей о пошлинах США для ЕС

Цены на золото снижаются после новостей о возможной отсрочки пошлин США для ЕС

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром снижается после сообщения о возможной отсрочке пошлин США для ЕС в 50% более чем на месяц, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.56 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 17,23 доллара, или на 0,51%, - до 3 377,27 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,23% - до 33,688 доллара за унцию.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности. Ослабление рисков, соответственно, сдерживает цены на более надежные активы.
Объем торгов в понедельник может быть при этом несколько снижен, так как рынки США и Великобритании будут закрыты в связи с выходным днем.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
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