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Золото дешевеет на фоне торговых новостей о пошлинах США для ЕС

Золото дешевеет на фоне торговых новостей о пошлинах США для ЕС - 26.05.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет на фоне торговых новостей о пошлинах США для ЕС

Цена на золото в понедельник утром снижается после сообщения о возможной отсрочке пошлин США для ЕС в 50% более чем на месяц, свидетельствуют данные торгов. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T08:07+0300

2025-05-26T08:07+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник утром снижается после сообщения о возможной отсрочке пошлин США для ЕС в 50% более чем на месяц, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.56 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшалась на 17,23 доллара, или на 0,51%, - до 3 377,27 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дорожал на 0,23% - до 33,688 доллара за унцию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торговой сделки с США потребуется время до 9 июля. Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. Золото традиционно выступает как актив-убежище, спрос на который увеличивается в случае усиления глобальной неопределенности. Ослабление рисков, соответственно, сдерживает цены на более надежные активы. Объем торгов в понедельник может быть при этом несколько снижен, так как рынки США и Великобритании будут закрыты в связи с выходным днем.

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