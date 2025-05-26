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Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота под Магаданом
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота под Магаданом - 26.05.2025, ПРАЙМ
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота под Магаданом
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота "Ручей Валунный, р. Малык-Сиен (разведочные линии 112-135-44), руч. Забытый, руч. Древний Хатакчан - | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T16:49+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота "Ручей Валунный, р. Малык-Сиен (разведочные линии 112-135-44), руч. Забытый, руч. Древний Хатакчан - притоки р. Берелех" в Магаданской области, следует из данных информационной системы ГИС "Торги". Заявки принимаются до 23 июня, а сами торги намечены на 14 июля. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Стартовый платеж составляет 165,24 миллиона рублей, а шаг аукциона - 16,52 миллиона. Участок недр расположен в Сусуманском муниципальном округе Магаданской области. Его площадь - 12,75 квадратного километра. Запасы месторождения по категории С1 составляют 2,531 тонны золота, при этом забалансовые запасы по С1 оцениваются в 346 килограмма драгметалла, следует из приложения к приказу Дальнедр. По итогам прошлого года общие затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) составили 76,7 миллиарда рублей в России, сообщили ранее в апреле РИА Новости в Минприроды РФ.
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Экономика, Промышленность, МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РФ, Роснедра, золото
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота под Магаданом
Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота в Магаданской области
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Роснедра выставили на торги месторождение россыпного золота "Ручей Валунный, р. Малык-Сиен (разведочные линии 112-135-44), руч. Забытый, руч. Древний Хатакчан - притоки р. Берелех" в Магаданской области, следует из данных информационной системы ГИС "Торги".
Заявки принимаются до 23 июня, а сами торги намечены на 14 июля. Срок действия лицензии на разведку и добычу полезных ископаемых - 20 лет. Стартовый платеж составляет 165,24 миллиона рублей, а шаг аукциона - 16,52 миллиона.
Участок недр расположен в Сусуманском муниципальном округе Магаданской области. Его площадь - 12,75 квадратного километра.
Запасы месторождения по категории С1 составляют 2,531 тонны золота, при этом забалансовые запасы по С1 оцениваются в 346 килограмма драгметалла, следует из приложения к приказу Дальнедр.
По итогам прошлого года общие затраты на геологоразведку золота, алмазов, угля, редких и редкоземельных металлов (РМ и РЗМ) составили 76,7 миллиарда рублей в России, сообщили ранее в апреле РИА Новости в Минприроды РФ.