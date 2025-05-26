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Золото дешевеет после роста стоимости по итогам прошлой недели

Золото дешевеет после роста стоимости по итогам прошлой недели - 26.05.2025, ПРАЙМ

Золото дешевеет после роста стоимости по итогам прошлой недели

Цена на золото в понедельник снижается после сильного роста по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T17:49+0300

2025-05-26T17:49+0300

2025-05-26T17:49+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник снижается после сильного роста по итогам прошедшей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.42 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшается на 28,31 доллара по отношению к закрытию пятницы, или на 0,51%, до 3 366,19 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,36% - до 33,487 доллара за унцию. За прошлую неделю стоимость золота подскочила на 5,6%. Трейдеры отыгрывали новости с международной арены, а также ситуацию вокруг импортных пошлин США. В понедельник рынки также оценивают новости, связанные с торговыми отношениями США и Европы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье заявила, что провела телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом. По ее словам, ЕС для достижения торгового договора со Штатами потребуется время до 9 июля. Трамп в пятницу заявил, что с ЕС сложно вести дела, торговые переговоры "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает ввести пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.

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