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В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 27.05.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения

Временные ограничения введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T23:15+0300

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калуга

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росавиация

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC)", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250526/aeroport-857938053.html

калуга

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калуга, аэропорт, ограничения, росавиация