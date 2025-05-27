https://1prime.ru/20250527/aeroport-857976557.html
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения - 27.05.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T23:15+0300
2025-05-27T23:15+0300
2025-05-27T23:16+0300
происшествия
калуга
аэропорт
ограничения
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/37/841423760_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_78804b18656e08eabe063ac7fc4391b0.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения введены в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги ("Грабцево"; код ИКАО: UUBC)", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20250526/aeroport-857938053.html
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/37/841423760_0:0:2400:1800_1920x0_80_0_0_c745a02fc6e44ad9159be3779a70ff7a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, аэропорт, ограничения, росавиация
Происшествия, Калуга, аэропорт, ограничения, Росавиация
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты