https://1prime.ru/20250527/aeroport-857977090.html
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения - 27.05.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Домодедово", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T23:57+0300
2025-05-27T23:57+0300
2025-05-27T23:59+0300
происшествия
росавиация
аэропорт домодедово
ограничения
https://cdnn.1prime.ru/img/82469/08/824690842_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_4337f4d8d9db8278bc5c4f2812e46d20.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Домодедово", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту "Домодедово", - написал он в Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250527/aeroport-857976557.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82469/08/824690842_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_24abd2b27c8e44844552321edb519828.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росавиация, аэропорт домодедово, ограничения
Происшествия, Росавиация, аэропорт Домодедово, ограничения
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты