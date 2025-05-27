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В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения - 27.05.2025, ПРАЙМ
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В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения - 27.05.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Домодедово", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T23:57+0300
2025-05-27T23:59+0300
происшествия
росавиация
аэропорт домодедово
ограничения
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Домодедово", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту "Домодедово", - написал он в Telegram-канале.
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росавиация, аэропорт домодедово, ограничения
Происшествия, Росавиация, аэропорт Домодедово, ограничения
23:57 27.05.2025 (обновлено: 23:59 27.05.2025)
 
В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Росавиация: в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на полеты

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанк*Россия приостанавливает полеты в Египет
*Россия приостанавливает полеты в Египет - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Домодедово", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту "Домодедово", - написал он в Telegram-канале.
Самолет, аэропорт
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ПроисшествияРосавиацияаэропорт Домодедовоограничения
 
 
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