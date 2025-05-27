https://1prime.ru/20250527/aeroport-857977090.html

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения - 27.05.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Домодедово", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T23:57+0300

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происшествия

росавиация

аэропорт домодедово

ограничения

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту "Домодедово", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту "Домодедово", - написал он в Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250527/aeroport-857976557.html

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росавиация, аэропорт домодедово, ограничения