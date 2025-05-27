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Названы актеры, которые сыграют в новом сериале по "Гарри Поттеру"

Названы актеры, которые сыграют в новом сериале по "Гарри Поттеру" - 27.05.2025, ПРАЙМ

Названы актеры, которые сыграют в новом сериале по "Гарри Поттеру"

Телекомпания HBO объявила имена актеров, которые сыграют главных детских персонажей в новом сериале о Гарри Поттере, роль Гарри исполнит Доминик Маклафлин. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T19:46+0300

2025-05-27T19:46+0300

2025-05-27T19:47+0300

hbo

сериал

гарри поттер

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Телекомпания HBO объявила имена актеров, которые сыграют главных детских персонажей в новом сериале о Гарри Поттере, роль Гарри исполнит Доминик Маклафлин. "В оригинальном телевизионном сериале HBO "Гарри Поттер" играют новички на экране Доминик Маклафлин - в роли Гарри Поттера, Арабелла Стэнтон - в роли Гермионы Грейнджер и Аластер Стаут - в роли Рона Уизли", - говорится в заявлении на сайте конгломерата Warner Bros. Discovery. Согласно релизу, исполнительные продюсеры сериала Франческа Гардинер и Марк Майлод заявили, что три юных актера обладают "замечательным талантом", а также поблагодарили "все десятки тысяч детей", проходивших прослушивания на эти роли. В апреле был утвержден основной взрослый состав актеров нового сериала телекомпании HBO о юном волшебнике. Так, утверждение на роль получили обладатель премии "Эмми" Джон Литгоу, который исполнит роль директора школы Хогвартс Альбуса Дамблдора. Темнокожий актер Паапа Эссиеду сыграет профессора Северуса Снейпа, а актер Ник Фрост - лесника Хагрида. Кроме того, впервые стало известно о том, что роль профессора Минервы Макгонагл исполнит номинант на премию "Оскар" Джанет Мактир. Актер Люк Таллон сыграет профессора защиты от темных искусств Квиринуса Квиррела, а Пол Уайтхаус - смотрителя Аргуса Филча. Замысел телекомпании HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере в виде телевизионного сезона.

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hbo, сериал, гарри поттер