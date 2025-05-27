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Российский рынок акций немного повышается утром
Российский рынок акций немного повышается утром - 27.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций немного повышается утром
Российский рынок акций немного повышается в начале утренней торговой сессии вторника - на 0,11%, следует из данных Московской биржи. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T07:54+0300
2025-05-27T07:54+0300
2025-05-27T07:54+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного повышается в начале утренней торговой сессии вторника - на 0,11%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск увеличивался на 0,11%, до 2 702,84 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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российский рынок акций, рынок, акции, торги, мосбиржа
Экономика, российский рынок акций, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа
Российский рынок акций немного повышается утром
Российский рынок акций повышается на 0,11% в начале утренней торговой сессии вторника
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного повышается в начале утренней торговой сессии вторника - на 0,11%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.05 мск увеличивался на 0,11%, до 2 702,84 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Российский рынок акций опустился ниже 2700 пунктов