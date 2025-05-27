https://1prime.ru/20250527/aktsii-857972021.html

Российский рынок акций продемонстрировал рост

Российский рынок акций продемонстрировал рост - 27.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций продемонстрировал рост

Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,37%, следует из данных Московской биржи. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T19:01+0300

2025-05-27T19:01+0300

2025-05-27T19:01+0300

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мосбиржа

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию вторника вырос на 1,37%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 1,37% - до 2 736,75 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,23%, до 1 136,1 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,42%, до 1 082,85 пункта.

https://1prime.ru/20250526/aktsii-857937551.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, российский рынок акций, рост