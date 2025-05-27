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Эксперт: присоединение Алжира к НБР БРИКС укрепит отношения с Россией

Эксперт: присоединение Алжира к НБР БРИКС укрепит отношения с Россией - 27.05.2025, ПРАЙМ

Эксперт: присоединение Алжира к НБР БРИКС укрепит отношения с Россией

Присоединение Алжира к Новому банку развития (НБР) БРИКС позволит стране укрепить отношения с крупнейшими экономиками объединения – Россией, Китаем и Индией,... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T01:10+0300

2025-05-27T01:10+0300

2025-05-27T01:10+0300

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АЛЖИР, 27 мая - ПРАЙМ. Присоединение Алжира к Новому банку развития (НБР) БРИКС позволит стране укрепить отношения с крупнейшими экономиками объединения – Россией, Китаем и Индией, заявил РИА Новости профессор экономики в алжирском университете Медеа Омар Харун. На прошлой неделе Новый банк развития (НБР) БРИКС сообщил, что официально принял Алжир в качестве нового государства-члена. "Присоединение Алжира к Новому банку развития позволит ему углубить и укрепить отношения с рядом крупнейших экономик – Китаем, Индией и Россией", - сказал Харун. По мнению эксперта, Алжир в связи с членством в банке БРИКС получит ряд важных преимуществ с точки зрения привлечения иностранных инвестиций и расширения сети отношений. Харун добавил, что присоединение Алжира к этому банку свидетельствует об экономическом восстановлении страны. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о НБР. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, мировая экономика, алжир, китай, индия