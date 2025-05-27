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Фондовые индексы АТР в основном снижаются во вторник утром

Фондовые индексы АТР в основном снижаются во вторник утром - 27.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР в основном снижаются во вторник утром

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник утром, инвесторы обращают внимание на статистику по... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T08:06+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются во вторник утром, инвесторы обращают внимание на статистику по промышленности Китая и оценивают корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,33%, до 3 335,76 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,67%, до 1 963,45 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,16%, до 23 245 пунктов. Южнокорейский KOSPI опускался на 0,63%, до 2 627,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,34%, до 8 389,1 пункта, японский Nikkei 225 сокращался на 0,13%, до 37 483 пунктов. Акции китайского автопроизводителя BYD в Гонконге продолжают опускаться в цене примерно на 3,6% после снижения по итогам понедельника на 8,6%. Ранее компания заявила о сокращении продаж на 34% в Китае 22 электрических и гибридных моделей автомобилей до конца июля. Инвесторы обратили внимание на статистику из Китая. Так, прибыль крупных промышленных предприятий КНР в январе-апреле 2025 года составила 2,117 триллиона юаней (около 293,8 миллиарда долларов), что на 1,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом прибыль крупных государственных промпредприятий снизилась на 4,4% в годовом выражении, свидетельствуют данные государственного статистического управления КНР.

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атр, рынок, торги