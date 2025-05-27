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Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики

Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики - 27.05.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы АТР закрылись без единой динамики

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись разнонаправленно на ожиданиях по торговле и экономике и на фоне внутренних... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T12:43+0300

2025-05-27T12:43+0300

2025-05-27T12:43+0300

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атр

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник закрылись разнонаправленно на ожиданиях по торговле и экономике и на фоне внутренних факторов, свидетельствуют данные бирж. По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,18% - до 3 340,69 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite – на 0,29%, до 1 971,03 пункта, гонконгский Hang Seng Index – вырос на 0,43%, до 23 381,99 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшился на 0,27% - до 2 637,22 пункта, австралийский S&P/ASX 200 – вырос на 0,56%, до 8 407,6 пункта, японский Nikkei 225 - поднялся на 0,51%, до 37 724,11 пункта. Фондовые индексы Китая снизились на фоне сохранения опасений по поводу экономики и пошлин США. В том числе удешевление золота на 2% сдержало стоимость акций золотодобывающих компаний региона. Так, по итогам торгов акции Shandong Gold Mining в Шанхае подешевели на 3,1%, Chifeng Jilong Gold Mining – на 4,2%, бумаги Zijin Mining Group – на 3,8%. Макростатистика из КНР несколько ослабила снижение китайских индексов. Согласно официальным данным, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в январе-апреле выросла на 1,4% год к году, тогда как рынки прогнозировали рост на 1,2%. Инвесторы также оценили решение рейтингового агентства S&P Global Ratings сохранить долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Гонконга на уровне "AA+" со стабильным прогнозом. Краткосрочный рейтинг остался на уровне "A-1+".

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рынок, торги, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, атр