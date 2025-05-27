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СМИ: ценовая война на авторынке КНР может вызвать проблемы с качеством авто

СМИ: ценовая война на авторынке КНР может вызвать проблемы с качеством авто - 27.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: ценовая война на авторынке КНР может вызвать проблемы с качеством авто

Новый раунд ценовой войны на китайском автомобильном рынке может вызвать проблемы с качеством и безопасностью машин, сообщает во вторник китайское издание... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T09:29+0300

2025-05-27T09:29+0300

2025-05-27T09:29+0300

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ПЕКИН, 27 мая - ПРАЙМ. Новый раунд ценовой войны на китайском автомобильном рынке может вызвать проблемы с качеством и безопасностью машин, сообщает во вторник китайское издание "Ицай". "Недавно BYD, Geely Galaxy, SAIC-GM и другие автопроизводители последовательно запустили промоакции по снижению цен, что привлекло внимание рынка. На китайском автомобильном рынке может начаться новый виток ценовой войны", - пишет издание. Отмечается, что ранее журналисты издания посетили многих поставщиков и обнаружили, что чистая маржа компаний-производителей продолжала сокращаться до 10%, а расчетный период достигает 120 дней. "Инсайдеры отрасли считают, что "ценовая война" может привести к убыткам поставщиков и проблемам с качеством и безопасностью автомобилей", - указано в материале издания.

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