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Российский авторынок поднялся на пятую строчку европейского рейтинга

Российский авторынок поднялся на пятую строчку европейского рейтинга - 27.05.2025, ПРАЙМ

Российский авторынок поднялся на пятую строчку европейского рейтинга

Автомобильный рынок России в апреле поднялся на пятое место в европейском рейтинге, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных Европейской... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T10:26+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Автомобильный рынок России в апреле поднялся на пятое место в европейском рейтинге, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). "Автомобильный рынок России, который в марте находился на шестой строчке в европейском первенстве, по итогам апреля 2025 года поднялся на одну ступеньку вверх… Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна на этот раз заняла пятую строчку в рейтинге", - говорится в сообщении агентства. При этом Германия, где было продано 242,7 тысячи новых авто (на 0,2% меньше год к году), поднялась в рейтинге со второго на первое место. Вторая строчка в списке крупнейших европейских автомобильных рынков у Италии с показателем 139,1 тысячи машин (рост на 2,7% год к году). Третий результат показала Франция – 138,7 тысячи машин (снижение на 5,6% год к году). Великобритания, возглавлявшая рейтинг в марте, опустилась на четвертую позицию. Продажи там составили 120,3 тысячи новых автомобилей (минус 10,4% год к году). По данным "Автостата", в апреле в России было реализовано 102,1 тысячи новых легковых автомобилей – на 25,5% меньше, чем год назад.

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бизнес, россия, европа, германия