Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский авторынок поднялся на пятую строчку европейского рейтинга - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250527/avtostat-857950726.html
Российский авторынок поднялся на пятую строчку европейского рейтинга
Российский авторынок поднялся на пятую строчку европейского рейтинга - 27.05.2025, ПРАЙМ
Российский авторынок поднялся на пятую строчку европейского рейтинга
Автомобильный рынок России в апреле поднялся на пятое место в европейском рейтинге, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных Европейской... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T10:26+0300
2025-05-27T10:26+0300
экономика
бизнес
россия
европа
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_0:46:3479:2002_1920x0_80_0_0_767e0a659b6d0417644c79a6e0edbeef.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Автомобильный рынок России в апреле поднялся на пятое место в европейском рейтинге, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА). "Автомобильный рынок России, который в марте находился на шестой строчке в европейском первенстве, по итогам апреля 2025 года поднялся на одну ступеньку вверх… Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна на этот раз заняла пятую строчку в рейтинге", - говорится в сообщении агентства. При этом Германия, где было продано 242,7 тысячи новых авто (на 0,2% меньше год к году), поднялась в рейтинге со второго на первое место. Вторая строчка в списке крупнейших европейских автомобильных рынков у Италии с показателем 139,1 тысячи машин (рост на 2,7% год к году). Третий результат показала Франция – 138,7 тысячи машин (снижение на 5,6% год к году). Великобритания, возглавлявшая рейтинг в марте, опустилась на четвертую позицию. Продажи там составили 120,3 тысячи новых автомобилей (минус 10,4% год к году). По данным "Автостата", в апреле в России было реализовано 102,1 тысячи новых легковых автомобилей – на 25,5% меньше, чем год назад.
https://1prime.ru/20250527/avto-857948671.html
европа
германия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83058/42/830584290_373:0:3104:2048_1920x0_80_0_0_9e96e7394eafeac8f12f2a0e7ef16076.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, европа, германия
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ
10:26 27.05.2025
 
Российский авторынок поднялся на пятую строчку европейского рейтинга

"Автостат": авторынок России поднялся на пятую строчку европейского рейтинга

© РИА Новости . Анар Мовсумов | Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Автомобильный рынок России в апреле поднялся на пятое место в европейском рейтинге, подсчитало аналитическое агентство "Автостат" на основе данных Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА).
"Автомобильный рынок России, который в марте находился на шестой строчке в европейском первенстве, по итогам апреля 2025 года поднялся на одну ступеньку вверх… Если при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна на этот раз заняла пятую строчку в рейтинге", - говорится в сообщении агентства.
При этом Германия, где было продано 242,7 тысячи новых авто (на 0,2% меньше год к году), поднялась в рейтинге со второго на первое место.
Вторая строчка в списке крупнейших европейских автомобильных рынков у Италии с показателем 139,1 тысячи машин (рост на 2,7% год к году). Третий результат показала Франция – 138,7 тысячи машин (снижение на 5,6% год к году). Великобритания, возглавлявшая рейтинг в марте, опустилась на четвертую позицию. Продажи там составили 120,3 тысячи новых автомобилей (минус 10,4% год к году).
По данным "Автостата", в апреле в России было реализовано 102,1 тысячи новых легковых автомобилей – на 25,5% меньше, чем год назад.
#Работа автосалона - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
СМИ: ценовая война на авторынке КНР может вызвать проблемы с качеством авто
09:29
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯЕВРОПАГЕРМАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала