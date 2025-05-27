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В сенате США назвали биткоин более надежным, чем облигации и золото

В сенате США назвали биткоин более надежным, чем облигации и золото - 27.05.2025, ПРАЙМ

В сенате США назвали биткоин более надежным, чем облигации и золото

Наличие государственного резерва в биткоинах может дать США больше стабильности по сравнению с государственным облигациями, золотом или фиатной валютой, считает | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T22:22+0300

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ЛАС-ВЕГАС, 27 мая - ПРАЙМ. Наличие государственного резерва в биткоинах может дать США больше стабильности по сравнению с государственным облигациями, золотом или фиатной валютой, считает американский сенатор Марша Блэкберн. "Причина, по которой это важно, заключается в том, что резерв биткоинов обеспечит альтернативу и некоторую стабильность, которую вы не получите от государственных облигаций, фиатной валюты или золота. И важно, чтобы у нас была такая возможность", - сообщила она, выступая на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн. По мнению Блэкберн, союзники Вашингтона следят за тем, что делают американские власти. Она также подчеркнула важность контроля со стороны США над резервами биткоина. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно $16,5 млрд. Администрация Трампа подчеркивала, что средства налогоплательщиков не будут расходоваться на дополнительные закупки биткоина.

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