Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Белом доме рассказали о планах Трампа в отношении биткоина - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250527/bitkoin-857976823.html
В Белом доме рассказали о планах Трампа в отношении биткоина
В Белом доме рассказали о планах Трампа в отношении биткоина - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Белом доме рассказали о планах Трампа в отношении биткоина
Президенту США Дональду Трампа важно обеспечить для США роль "сверхдержавы" в том, что касается биткоина и цифровых активов, и американский лидер "абсолютно... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T23:40+0300
2025-05-27T23:43+0300
экономика
белый дом
дональд трамп
биткоин
https://cdnn.1prime.ru/img/82860/82/828608289_131:0:3772:2048_1920x0_80_0_0_c124dde815fbb24185ed8f968507ee0e.jpg
ЛАС-ВЕГАС, 27 мая - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампа важно обеспечить для США роль "сверхдержавы" в том, что касается биткоина и цифровых активов, и американский лидер "абсолютно всерьез" намерен это сделать, заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс. "Он (Трамп - ред.) определенно понимает важность того, чтобы Соединенные Штаты лидировали в мире, являясь сверхдержавой в биткоине и крипто-столицей мира. Он говорил это неоднократно, заботясь в этом", - сказал он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн. Хайнс подчеркнул, что американский лидер "абсолютно серьезен" в том, чтобы добиваться выполнения собственных обещаний в этом вопросе. Также он сообщил, что власти США намерены накопить настолько большой резерв биткоина, насколько это возможно, и не станут продавать ни одной его единицы."Я всегда говорю журналистам в последнее время (на вопрос - ред.), сколько вы хотите? Опять же, повторюсь здесь сегодня, это очень глупый вопрос. Мы хотим столько, сколько возможно получить… Во-первых, мы хотим накопить больше, и во-вторых, мы не собираемся продавать ни одного биткоина, который у нас может быть в правительстве США, точка", - сказал он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Администрация Трампа подчеркивала, что средства налогоплательщиков не будут расходоваться на дополнительные закупки биткоина.
https://1prime.ru/20250527/bitkoin-857975789.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82860/82/828608289_586:0:3317:2048_1920x0_80_0_0_1d0c7598aaec3176b8dce426d6c1c245.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
белый дом, дональд трамп, биткоин
Экономика, Белый дом, Дональд Трамп, Биткоин
23:40 27.05.2025 (обновлено: 23:43 27.05.2025)
 
В Белом доме рассказали о планах Трампа в отношении биткоина

Белый дом: Трампу важно обеспечить США роль "сверхдержавы" в вопросе биткоина

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБиткоин
Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ЛАС-ВЕГАС, 27 мая - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампа важно обеспечить для США роль "сверхдержавы" в том, что касается биткоина и цифровых активов, и американский лидер "абсолютно всерьез" намерен это сделать, заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс.
"Он (Трамп - ред.) определенно понимает важность того, чтобы Соединенные Штаты лидировали в мире, являясь сверхдержавой в биткоине и крипто-столицей мира. Он говорил это неоднократно, заботясь в этом", - сказал он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн.
Хайнс подчеркнул, что американский лидер "абсолютно серьезен" в том, чтобы добиваться выполнения собственных обещаний в этом вопросе.
Также он сообщил, что власти США намерены накопить настолько большой резерв биткоина, насколько это возможно, и не станут продавать ни одной его единицы.
"Я всегда говорю журналистам в последнее время (на вопрос - ред.), сколько вы хотите? Опять же, повторюсь здесь сегодня, это очень глупый вопрос. Мы хотим столько, сколько возможно получить… Во-первых, мы хотим накопить больше, и во-вторых, мы не собираемся продавать ни одного биткоина, который у нас может быть в правительстве США, точка", - сказал он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
В Сенате США назвали биткоин более надежным, чем облигации и золото
Вчера, 22:22
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Администрация Трампа подчеркивала, что средства налогоплательщиков не будут расходоваться на дополнительные закупки биткоина.
 
ЭкономикаБелый домДональд ТрампБиткоин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала