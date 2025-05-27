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В Белом доме рассказали о планах Трампа в отношении биткоина

В Белом доме рассказали о планах Трампа в отношении биткоина - 27.05.2025, ПРАЙМ

В Белом доме рассказали о планах Трампа в отношении биткоина

Президенту США Дональду Трампа важно обеспечить для США роль "сверхдержавы" в том, что касается биткоина и цифровых активов, и американский лидер "абсолютно... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T23:40+0300

2025-05-27T23:40+0300

2025-05-27T23:43+0300

экономика

белый дом

дональд трамп

биткоин

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ЛАС-ВЕГАС, 27 мая - ПРАЙМ. Президенту США Дональду Трампа важно обеспечить для США роль "сверхдержавы" в том, что касается биткоина и цифровых активов, и американский лидер "абсолютно всерьез" намерен это сделать, заявил исполнительный директор совета консультантов Белого дома по цифровым валютам Бо Хайнс. "Он (Трамп - ред.) определенно понимает важность того, чтобы Соединенные Штаты лидировали в мире, являясь сверхдержавой в биткоине и крипто-столицей мира. Он говорил это неоднократно, заботясь в этом", - сказал он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн. Хайнс подчеркнул, что американский лидер "абсолютно серьезен" в том, чтобы добиваться выполнения собственных обещаний в этом вопросе. Также он сообщил, что власти США намерены накопить настолько большой резерв биткоина, насколько это возможно, и не станут продавать ни одной его единицы."Я всегда говорю журналистам в последнее время (на вопрос - ред.), сколько вы хотите? Опять же, повторюсь здесь сегодня, это очень глупый вопрос. Мы хотим столько, сколько возможно получить… Во-первых, мы хотим накопить больше, и во-вторых, мы не собираемся продавать ни одного биткоина, который у нас может быть в правительстве США, точка", - сказал он на ежегодной конференции Bitcoin 2025 в Лас-Вегасе, посвященной развитию криптовалют и внедрению технологий блокчейн.Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому в стране учреждается стратегический биткоин-резерв, получивший в американских СМИ название "виртуального Форт-Нокса". В его основу легли уже имеющиеся у властей цифровые активы - около 200 тысяч биткоинов общей стоимостью примерно 16,5 миллиарда долларов. Администрация Трампа подчеркивала, что средства налогоплательщиков не будут расходоваться на дополнительные закупки биткоина.

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белый дом, дональд трамп, биткоин