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Завотделением мариупольской больницы рассказал о событиях весны 2022 года

Завотделением мариупольской больницы рассказал о событиях весны 2022 года - 27.05.2025, ПРАЙМ

Завотделением мариупольской больницы рассказал о событиях весны 2022 года

Заведующий хирургическим отделением мариупольской Больницы интенсивного лечения Вадим Чайка рассказал РИА Новости, что часть вытащенных из пациентов осколков и... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T06:29+0300

2025-05-27T06:29+0300

2025-05-27T06:29+0300

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МАРИУПОЛЬ, 27 мая – ПРАЙМ. Заведующий хирургическим отделением мариупольской Больницы интенсивного лечения Вадим Чайка рассказал РИА Новости, что часть вытащенных из пациентов осколков и пуль хранит как память о событиях весны 2022 года, когда шли бои за город. По словам Чайки, в марте 2022 года, когда в Мариуполе начались военные действия, их больница полностью была заполнена людьми, кроме пациентов, в том числе и получивших ранения, здесь находились жители близлежащих многоэтажек. Люди прятались в больнице от обстрелов, к тому же, отметил врач, когда в город зашла российская армия, военные смогли между больничными корпусами организовать полевую кухню. И у врачей, и у пациентов обязательно хотя бы раз в день был горячий обед – суп. Как отметил Чайка, тогда в больнице оставалось мало врачей, очень многие уехали, поэтому он принял решение остаться – неправильно бросить людей без помощи. По его словам, несколько недель он жил в больнице, и у него не было возможности связаться со своими родными, которые все это время находились дома. К счастью, его семья не пострадала. Оперировать, по его словам, приходилось днем и ночью, военных и гражданских, взрослых и детей. На столе у завотделением мариупольской больницы лежат металлические осколки, пули со смещенным центром тяжести – такая своеобразная коллекция, оставшаяся от пациентов, раненных во время массированных обстрелов города три года назад. Особенно выделяется один довольно увесистый – не меньше полкилограмма весом. "Мужчина жил в своем доме, пошел в туалет на улице – воды-то не было в доме. И был прилет, как раз рядышком. Этот осколок его ранил, органы внутренние, которые в животе есть, все были повреждены, осколок этот застрял в крыле подвздошной кости, нам удалось его достать. Попробуйте его на вес. Тяжелый", - рассказывает Чайка. По его словам, в больницу поступало много людей, которые были ранены во время похода за водой к родникам, снайперы стреляли им в спину. По словам Чайки, посчитать всех спасенных или прооперированных пациентов он не может, но некоторые случаи засели в памяти. "Как-то привозят женщину, которой нужно делать кесарево сечение. У нас акушерка была грамотная. Провели операцию, хороший ребеночек рождается. Проходит какое-то время, я приезжаю с женой к знакомым, выбегают люди, начинают мне говорить спасибо. Я вижу, что этих людей не знаю, абсолютно незнакомые. Они достали мне две бутылки шампанского, это, говорят, вам за нашего внука, который родился во время боевых действий, путем кесарева сечения. Приятно было", - рассказал РИА Новости Чайка. Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

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общество , здоровье, рф, мариуполь, лнр, владимир путин, минобороны рф