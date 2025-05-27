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В России могут появиться около 20 новых иностранных брендов

В России могут появиться около 20 новых иностранных брендов - 27.05.2025, ПРАЙМ

В России могут появиться около 20 новых иностранных брендов

Около 20 новых иностранных брендов может прийти на рынок российского ритейла, сообщила журналистам директор отдела по работе с торговыми площадями... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T11:57+0300

2025-05-27T11:57+0300

2025-05-27T11:57+0300

экономика

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Около 20 новых иностранных брендов может прийти на рынок российского ритейла, сообщила журналистам директор отдела по работе с торговыми площадями консалтинговой компании CORЕ.ХР Евгения Прилуцкая. В их числе - несколько южнокорейских модных брендов. Также на выход через партнеров рассчитывают некоторые европейские компании, отметила она. В целом иностранные бренды по итогам первой половины года снизили активность выхода на рынок российского ритейла более чем вдвое. "В 2025 году в России открылось семь международных брендов, что несколько уступает динамике первого полугодия 2024 года - 16 наименований. Географическое распределение: Европа (29%), СНГ (29%), Турция (29%) и Азия (13%). Примечательно, что средний размер магазина новых иностранных операторов увеличился до 298 квадратных метров против 220 квадратных метров в первом полугодии 2024 года", - рассказала Прилуцкая. По данным CORЕ.ХР, пять магазинов зарубежных брендов открылись в Московском регионе и по одному - в Петербурге и Нижнем Новгороде, что подтверждает сохраняющуюся концентрацию международного ритейла в столичных агломерациях. Доминирующий сегмент - "Фешен" (57%), за ним следуют "Бытовая техника и электроника" (29%) и "Мебель" (14%).

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бизнес, россия, европа, снг