Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Доллар укрепляется к евро и иене - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250527/dollar-857974002.html
Доллар укрепляется к евро и иене
Доллар укрепляется к евро и иене - 27.05.2025, ПРАЙМ
Доллар укрепляется к евро и иене
Стоимость доллара растет во вторник по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, несмотря на обеспокоенность протекционистскими мерами | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T20:02+0300
2025-05-27T20:03+0300
экономика
торги
доллар
евро
иена
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/96/837069692_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8c815db31cfe5a493e5a517b22d34a3.jpg
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет во вторник по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, несмотря на обеспокоенность протекционистскими мерами США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.45 мск курс евро к доллару опускался до 1,1334 доллара с 1,1387 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 144,35 иены с уровня прошлого закрытия 142,84 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,57%, до 99,55 пункта. По мнению аналитиков, протекционистская позиция Соединенных Штатов может негативно сказываться на долларе в долгосрочной перспективе. "Мы все еще находимся в условиях средне- и долгосрочной слабости доллара США", - заявил телеканалу CNBC аналитик Scotiabank Эрик Теорет (Eric Theoret). Ранее в понедельник, по сообщению телеканала, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что евро может стать жизнеспособной альтернативой доллару, если только правительства смогут укрепить финансовую архитектуру и систему безопасности блока.
https://1prime.ru/20250526/evro-857919822.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/96/837069692_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_caff54827c4dd6968f0f25361b4d7378.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, доллар, евро, иена
Экономика, Торги, доллар, евро, иена
20:02 27.05.2025 (обновлено: 20:03 27.05.2025)
 
Доллар укрепляется к евро и иене

Доллар укрепляется к евро и иене, несмотря на тревожные сигналы протекционизма

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет во вторник по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, несмотря на обеспокоенность протекционистскими мерами США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 19.45 мск курс евро к доллару опускался до 1,1334 доллара с 1,1387 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 144,35 иены с уровня прошлого закрытия 142,84 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,57%, до 99,55 пункта.
По мнению аналитиков, протекционистская позиция Соединенных Штатов может негативно сказываться на долларе в долгосрочной перспективе.
"Мы все еще находимся в условиях средне- и долгосрочной слабости доллара США", - заявил телеканалу CNBC аналитик Scotiabank Эрик Теорет (Eric Theoret).
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Евро дорожает к доллару на фоне торговых новостей
Вчера, 12:20
Ранее в понедельник, по сообщению телеканала, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что евро может стать жизнеспособной альтернативой доллару, если только правительства смогут укрепить финансовую архитектуру и систему безопасности блока.
 
ЭкономикаТоргидолларевроиена
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала