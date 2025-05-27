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Доллар укрепляется к евро и иене

Доллар укрепляется к евро и иене - 27.05.2025, ПРАЙМ

Доллар укрепляется к евро и иене

Стоимость доллара растет во вторник по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, несмотря на обеспокоенность протекционистскими мерами | 27.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет во вторник по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро и иена, несмотря на обеспокоенность протекционистскими мерами США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 19.45 мск курс евро к доллару опускался до 1,1334 доллара с 1,1387 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 144,35 иены с уровня прошлого закрытия 142,84 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,57%, до 99,55 пункта. По мнению аналитиков, протекционистская позиция Соединенных Штатов может негативно сказываться на долларе в долгосрочной перспективе. "Мы все еще находимся в условиях средне- и долгосрочной слабости доллара США", - заявил телеканалу CNBC аналитик Scotiabank Эрик Теорет (Eric Theoret). Ранее в понедельник, по сообщению телеканала, председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что евро может стать жизнеспособной альтернативой доллару, если только правительства смогут укрепить финансовую архитектуру и систему безопасности блока.

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торги, доллар, евро, иена