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Госдума одобрила проект о введении уголовной ответственности для дропперов - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Госдума одобрила проект о введении уголовной ответственности для дропперов
Госдума одобрила проект о введении уголовной ответственности для дропперов - 27.05.2025, ПРАЙМ
Госдума одобрила проект о введении уголовной ответственности для дропперов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность сроком до 6 лет лишения | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T14:17+0300
2025-05-27T14:17+0300
госдума
законопроект
дропперы
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность сроком до 6 лет лишения свободы для дропперов - подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги. Законопроектом предлагается дополнить статью 187 Уголовного кодекса РФ (Неправомерный оборот средств платежей). Устанавливается, что передача из корыстной заинтересованности предоставленного электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций наказывается лишением свободы сроком до 3 лет или штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо принудительными работами на срок до 3 лет. Такое же наказание предлагается установить за осуществление из корыстной заинтересованности неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица или в его интересах. За приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему, совершенные лицом, не являющимся клиентом банка, для осуществления неправомерных операций либо приобретение электронного средства платежа или доступа к нему для последующей их передачи из корыстной заинтересованности предлагается установить максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка, предлагается наказывать принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 3 лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, предлагаемые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег через цепочку соучастников, позволят более эффективно защищать граждан и их сбережения.
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госдума, законопроект, дропперы
Госдума, законопроект, дропперы
14:17 27.05.2025
 
Госдума одобрила проект о введении уголовной ответственности для дропперов

ГД приняла в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект, которым устанавливается уголовная ответственность сроком до 6 лет лишения свободы для дропперов - подставных лиц, через которых обналичивают украденные деньги.
Законопроектом предлагается дополнить статью 187 Уголовного кодекса РФ (Неправомерный оборот средств платежей).
Устанавливается, что передача из корыстной заинтересованности предоставленного электронного средства платежа и доступа к нему другому лицу для осуществления неправомерных операций наказывается лишением свободы сроком до 3 лет или штрафом от 100 до 300 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на тот же срок, либо принудительными работами на срок до 3 лет.
Такое же наказание предлагается установить за осуществление из корыстной заинтересованности неправомерных операций с использованием электронного средства платежа по указанию другого лица или в его интересах.
За приобретение либо передачу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему, совершенные лицом, не являющимся клиентом банка, для осуществления неправомерных операций либо приобретение электронного средства платежа или доступа к нему для последующей их передачи из корыстной заинтересованности предлагается установить максимальное наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей.
Осуществление неправомерных операций с использованием электронного средства платежа, совершенное лицом, не являющимся клиентом банка, предлагается наказывать принудительными работами на срок до 5 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до 3 лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от года до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, предлагаемые нормы ограничат преступников в возможностях обналичивания похищенных денег через цепочку соучастников, позволят более эффективно защищать граждан и их сбережения.
Здание Госдумы
Госдума рассмотрит введение уголовной ответственности для дропперов
Вчера, 17:02
 
Госдумазаконопроектдропперы
 
 
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