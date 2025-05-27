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В Госдуме предложили наказывать за продажу подписок на зарубежные ПО - 27.05.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили наказывать за продажу подписок на зарубежные ПО
В Госдуме предложили наказывать за продажу подписок на зарубежные ПО - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили наказывать за продажу подписок на зарубежные ПО
Депутат ГД Антон Горелкин предложил установить административную ответственность за распространение подписки на зарубежное программное обеспечение (ПО) тех... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T14:36+0300
2025-05-27T14:36+0300
россия
технологии
госдума
антон горелкин
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Депутат ГД Антон Горелкин предложил установить административную ответственность за распространение подписки на зарубежное программное обеспечение (ПО) тех компаний, которые ушли из РФ. "Лицензии на ПО, принадлежащее компаниям, которые объявили об уходе с российского рынка, не должны быть в свободном доступе. Считаю, что в отношении организаторов подобных серых схем следует ввести ответственность, как минимум административную", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат также считает необходимым организовать публичную площадку для обсуждения российского ПО, на которой бизнес сможет представить конкретные кейсы по импортозамещению и сформулировать предложения для разработчиков. "Единственное, на мой взгляд, в чем отечественный софт всегда уступал иностранному, - это организация клиентского сервиса. Превратить эту слабость в конкурентное преимущество - задача, которую нужно решать параллельно с принятием жестких мер", - заключил парламентарий.
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россия, технологии, госдума, антон горелкин
РОССИЯ, Технологии, Госдума, Антон Горелкин
14:36 27.05.2025
 
В Госдуме предложили наказывать за продажу подписок на зарубежные ПО

В ГД предложили ввести ответственность за распространение подписок на зарубежные ПО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Депутат ГД Антон Горелкин предложил установить административную ответственность за распространение подписки на зарубежное программное обеспечение (ПО) тех компаний, которые ушли из РФ.
"Лицензии на ПО, принадлежащее компаниям, которые объявили об уходе с российского рынка, не должны быть в свободном доступе. Считаю, что в отношении организаторов подобных серых схем следует ввести ответственность, как минимум административную", - написал он в своем Telegram-канале.
Депутат также считает необходимым организовать публичную площадку для обсуждения российского ПО, на которой бизнес сможет представить конкретные кейсы по импортозамещению и сформулировать предложения для разработчиков.
"Единственное, на мой взгляд, в чем отечественный софт всегда уступал иностранному, - это организация клиентского сервиса. Превратить эту слабость в конкурентное преимущество - задача, которую нужно решать параллельно с принятием жестких мер", - заключил парламентарий.
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