https://1prime.ru/20250527/duma-857963170.html

В Госдуме предложили наказывать за продажу подписок на зарубежные ПО

В Госдуме предложили наказывать за продажу подписок на зарубежные ПО - 27.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме предложили наказывать за продажу подписок на зарубежные ПО

Депутат ГД Антон Горелкин предложил установить административную ответственность за распространение подписки на зарубежное программное обеспечение (ПО) тех... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T14:36+0300

2025-05-27T14:36+0300

2025-05-27T14:36+0300

россия

технологии

госдума

антон горелкин

https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Депутат ГД Антон Горелкин предложил установить административную ответственность за распространение подписки на зарубежное программное обеспечение (ПО) тех компаний, которые ушли из РФ. "Лицензии на ПО, принадлежащее компаниям, которые объявили об уходе с российского рынка, не должны быть в свободном доступе. Считаю, что в отношении организаторов подобных серых схем следует ввести ответственность, как минимум административную", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат также считает необходимым организовать публичную площадку для обсуждения российского ПО, на которой бизнес сможет представить конкретные кейсы по импортозамещению и сформулировать предложения для разработчиков. "Единственное, на мой взгляд, в чем отечественный софт всегда уступал иностранному, - это организация клиентского сервиса. Превратить эту слабость в конкурентное преимущество - задача, которую нужно решать параллельно с принятием жестких мер", - заключил парламентарий.

https://1prime.ru/20250527/droppery-857962840.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, технологии, госдума, антон горелкин