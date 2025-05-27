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"Я русский". Дуров опроверг свою зависимость от госструктур - 27.05.2025, ПРАЙМ
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"Я русский". Дуров опроверг свою зависимость от госструктур
"Я русский". Дуров опроверг свою зависимость от госструктур - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Я русский". Дуров опроверг свою зависимость от госструктур
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, опровергая свою зависимость от госструктур, заявил, что он русский и "лучше умрет, чем станет чьим-то активом". | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T21:08+0300
2025-05-27T21:09+0300
политика
павел дуров
госорганы
заявление
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, опровергая свою зависимость от госструктур, заявил, что он русский и "лучше умрет, чем станет чьим-то активом". Ранее в американской НКО Human Rights Foundation (HRF), председателем которой является Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщили, что французский суд отклонил запрос Дурова, находящегося под следствием, на выезд в Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum. Согласно сообщению HRF, основатель Telegram планировал выступить на форуме по видеосвязи 27 мая. Портал "Код Дурова" привел выдержки из его выступления. В частности, по данным портала, Дуров высказался по поводу подозрений в его зависимости от государственных структур. "Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моем жизненном пути - о том, чем я занимался до Telegram, какую роль "ВКонтакте" и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе", - заявил Дуров. Он также подчеркнул, что не знает, какая социальная сеть больше потратила усилий и средств на защиту свободы слова, и в качестве примера привел свой отказ в сотрудничестве с французскими правоохранительными органами. Ранее в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что Дуров по-прежнему не может покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от запрошенного места назначения. Там также отметили, что Дуров ранее подал прошение о частичном снятии судебного контроля для поездки в США, в чем ему было отказано. В прокуратуре напомнили, что ранее Дуров воспользовался частичным снятием судебного надзора, что позволило ему совершить поездку в Дубай в период с 15 марта по 7 апреля. В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но Дуров ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии. Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа он был отпущен под залог в размере пять миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
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павел дуров, госорганы, заявление
Политика, Павел Дуров, госорганы, заявление
21:08 27.05.2025 (обновлено: 21:09 27.05.2025)
 
"Я русский". Дуров опроверг свою зависимость от госструктур

Дуров о зависимости от госструктур: я русский и лучше умру, чем стану активом

© РИА Новости/Аврора . Е. Бебех Павел Дуров
Павел Дуров - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости/Аврора . Е. Бебех
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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, опровергая свою зависимость от госструктур, заявил, что он русский и "лучше умрет, чем станет чьим-то активом".
Ранее в американской НКО Human Rights Foundation (HRF), председателем которой является Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщили, что французский суд отклонил запрос Дурова, находящегося под следствием, на выезд в Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum. Согласно сообщению HRF, основатель Telegram планировал выступить на форуме по видеосвязи 27 мая. Портал "Код Дурова" привел выдержки из его выступления. В частности, по данным портала, Дуров высказался по поводу подозрений в его зависимости от государственных структур.
"Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моем жизненном пути - о том, чем я занимался до Telegram, какую роль "ВКонтакте" и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе", - заявил Дуров.
Он также подчеркнул, что не знает, какая социальная сеть больше потратила усилий и средств на защиту свободы слова, и в качестве примера привел свой отказ в сотрудничестве с французскими правоохранительными органами.
#Павел Дуров
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Ранее в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что Дуров по-прежнему не может покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от запрошенного места назначения. Там также отметили, что Дуров ранее подал прошение о частичном снятии судебного контроля для поездки в США, в чем ему было отказано. В прокуратуре напомнили, что ранее Дуров воспользовался частичным снятием судебного надзора, что позволило ему совершить поездку в Дубай в период с 15 марта по 7 апреля.
В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но Дуров ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии.
Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа он был отпущен под залог в размере пять миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.
 
ПолитикаПавел Дуровгосорганызаявление
 
 
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