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"Я русский". Дуров опроверг свою зависимость от госструктур

"Я русский". Дуров опроверг свою зависимость от госструктур - 27.05.2025, ПРАЙМ

"Я русский". Дуров опроверг свою зависимость от госструктур

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, опровергая свою зависимость от госструктур, заявил, что он русский и "лучше умрет, чем станет чьим-то активом". | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T21:08+0300

2025-05-27T21:08+0300

2025-05-27T21:09+0300

политика

павел дуров

госорганы

заявление

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МОСКВА, 27 мая – ПРАЙМ. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, опровергая свою зависимость от госструктур, заявил, что он русский и "лучше умрет, чем станет чьим-то активом". Ранее в американской НКО Human Rights Foundation (HRF), председателем которой является Юлия Навальная (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщили, что французский суд отклонил запрос Дурова, находящегося под следствием, на выезд в Норвегию для участия в Oslo Freedom Forum. Согласно сообщению HRF, основатель Telegram планировал выступить на форуме по видеосвязи 27 мая. Портал "Код Дурова" привел выдержки из его выступления. В частности, по данным портала, Дуров высказался по поводу подозрений в его зависимости от государственных структур. "Я русский! И я скорее лучше умру, чем стану чьим-то активом. И я думаю, что люди, которые выражают такое мнение, мало что знают о моем жизненном пути - о том, чем я занимался до Telegram, какую роль "ВКонтакте" и Telegram сыграли в защите свободы слова и частной жизни в Восточной Европе", - заявил Дуров. Он также подчеркнул, что не знает, какая социальная сеть больше потратила усилий и средств на защиту свободы слова, и в качестве примера привел свой отказ в сотрудничестве с французскими правоохранительными органами. Ранее в прокуратуре Парижа сообщили РИА Новости, что Дуров по-прежнему не может покидать территорию Франции без разрешения следствия, независимо от запрошенного места назначения. Там также отметили, что Дуров ранее подал прошение о частичном снятии судебного контроля для поездки в США, в чем ему было отказано. В прокуратуре напомнили, что ранее Дуров воспользовался частичным снятием судебного надзора, что позволило ему совершить поездку в Дубай в период с 15 марта по 7 апреля. В середине мая Дуров сообщал, что глава французской разведки Николя Лернер обращался к нему с просьбой заблокировать в Telegram возможности консервативных оппозиционных сил в Румынии накануне президентских выборов, но Дуров ответил отказом. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на это, что президент Франции Эммануэль Макрон арестовал основателя Telegram для управления выборами в Румынии. Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже 24 августа 2024 года. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. В конце августа он был отпущен под залог в размере пять миллионов евро. Ему было запрещено покидать территорию Франции. Он также обязан дважды в неделю отмечаться в комиссариате полиции. В начале декабря Дуров впервые был допрошен по существу следственным судьей. Допрос продлился порядка 10 часов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

павел дуров, госорганы, заявление