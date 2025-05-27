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МИД Египта назвал АЭС "Эль-Дабаа" доказательством связей Москвы и Каира

МИД Египта назвал АЭС "Эль-Дабаа" доказательством связей Москвы и Каира - 27.05.2025, ПРАЙМ

МИД Египта назвал АЭС "Эль-Дабаа" доказательством связей Москвы и Каира

Первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа", в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация "Росатом", является большим... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T17:04+0300

2025-05-27T17:04+0300

2025-05-27T17:04+0300

энергетика

россия

египет

аэс "эль-дабаа"

росатом

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа", в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация "Росатом", является большим свидетельством развития отношений между Каиром и Москвой, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Египта Абу Бакр Хефни Махмуд. "Отношения между Египтом и Россией в сферах безопасности, обороны и экономики являются давними и продолжаются. У нас большой проект в Эль-Дабаа – атомный проект (АЭС "Эль-Дабаа"). Он является большим свидетельством отношений между двумя странами", - сказал замминистра, принимающий участие в московской встрече высоких представителей по безопасности. Он добавил, что, помимо вопроса, касающегося реактора на АЭС "Эль-Дабаа", египетская делегация также надеется обсудить тему российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.

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россия, египет, аэс "эль-дабаа", росатом