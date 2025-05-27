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МИД Египта назвал АЭС "Эль-Дабаа" доказательством связей Москвы и Каира - 27.05.2025, ПРАЙМ
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МИД Египта назвал АЭС "Эль-Дабаа" доказательством связей Москвы и Каира
МИД Египта назвал АЭС "Эль-Дабаа" доказательством связей Москвы и Каира - 27.05.2025, ПРАЙМ
МИД Египта назвал АЭС "Эль-Дабаа" доказательством связей Москвы и Каира
Первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа", в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация "Росатом", является большим... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T17:04+0300
2025-05-27T17:04+0300
энергетика
россия
египет
аэс "эль-дабаа"
росатом
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа", в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация "Росатом", является большим свидетельством развития отношений между Каиром и Москвой, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Египта Абу Бакр Хефни Махмуд. "Отношения между Египтом и Россией в сферах безопасности, обороны и экономики являются давними и продолжаются. У нас большой проект в Эль-Дабаа – атомный проект (АЭС "Эль-Дабаа"). Он является большим свидетельством отношений между двумя странами", - сказал замминистра, принимающий участие в московской встрече высоких представителей по безопасности. Он добавил, что, помимо вопроса, касающегося реактора на АЭС "Эль-Дабаа", египетская делегация также надеется обсудить тему российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала. АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке. В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
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россия, египет, аэс "эль-дабаа", росатом
Энергетика, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, АЭС "Эль-Дабаа", Росатом
17:04 27.05.2025
 
МИД Египта назвал АЭС "Эль-Дабаа" доказательством связей Москвы и Каира

МИД Египта: совместное с РФ строительство АЭС "Эль-Дабаа" доказывает развитие связей стран

© Фото : Unsplash/Tienko DimaКаир, Египет
Каир, Египет - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© Фото : Unsplash/Tienko Dima
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Первая египетская атомная электростанция "Эль-Дабаа", в строительстве которой принимает участие российская госкорпорация "Росатом", является большим свидетельством развития отношений между Каиром и Москвой, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Египта Абу Бакр Хефни Махмуд.
"Отношения между Египтом и Россией в сферах безопасности, обороны и экономики являются давними и продолжаются. У нас большой проект в Эль-Дабаа – атомный проект (АЭС "Эль-Дабаа"). Он является большим свидетельством отношений между двумя странами", - сказал замминистра, принимающий участие в московской встрече высоких представителей по безопасности.
Он добавил, что, помимо вопроса, касающегося реактора на АЭС "Эль-Дабаа", египетская делегация также надеется обсудить тему российской промышленной зоны в экономической зоне Суэцкого канала.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Анкара и Москва ведут работу для введения в строй АЭС "Аккую", заявил Фидан
13:29
 
ЭнергетикаРОССИЯЕГИПЕТАЭС "Эль-Дабаа"Росатом
 
 
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