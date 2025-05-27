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Эксперты рассказали, как изменится доля китайских автомобилей в России - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Эксперты рассказали, как изменится доля китайских автомобилей в России
Эксперты рассказали, как изменится доля китайских автомобилей в России - 27.05.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали, как изменится доля китайских автомобилей в России
Российские автодилеры в основном не ждут, что доля китайских брендов среди продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года кардинально изменится по... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T05:32+0300
2025-05-27T05:32+0300
бизнес
россия
экономика
китай
авилон
аг "авилон"
"автодом"
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российские автодилеры в основном не ждут, что доля китайских брендов среди продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года кардинально изменится по сравнению с 2024 годом - она составит порядка 65%, однако не исключают вероятность преодоления рубежа 70% к концу года, при этом есть мнение, что представленность машин из КНР даже снизится, выяснило РИА Новости, опросив профильные компании. "Думаю, что в 2025 году доля автомобилей китайских производителей не претерпит сильных изменений, и будет в районе 60-65% на российском рынке. Мы можем увидеть изменения в 2026 году, если не будет новых вводных в законопроекте о локализации автомобилей для такси. Тогда, конечно, расклад может измениться, и доля машин производителей из Китая уменьшится", - поделился прогнозом директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. Основной рост общей доли китайских марок на рынке пришелся на предыдущие два года, и ожидается лишь незначительная коррекция в сторону увеличения, считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. "По итогам первых четырех месяцев 2025 года доля китайского импорта среди новых автомобилей достигла 65%, а вероятность преодоления 70% рубежа к концу года достаточно высока. При этом отмечается рост доли локально произведенных автомобилей с участием китайских инвесторов", - добавил Тюктеев. Однако генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский считает, что доля китайских брендов, напротив, будет снижаться "потому что будет расти доля автомобилей, собираемых в РФ".
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бизнес, россия, китай, авилон, аг "авилон", "автодом"
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, КИТАЙ, Авилон, АГ "Авилон", "Автодом"
05:32 27.05.2025
 
Эксперты рассказали, как изменится доля китайских автомобилей в России

Автодилеры не ожидают, что доля китайских автомобилей в России к концу года снизится

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российские автодилеры в основном не ждут, что доля китайских брендов среди продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года кардинально изменится по сравнению с 2024 годом - она составит порядка 65%, однако не исключают вероятность преодоления рубежа 70% к концу года, при этом есть мнение, что представленность машин из КНР даже снизится, выяснило РИА Новости, опросив профильные компании.
"Думаю, что в 2025 году доля автомобилей китайских производителей не претерпит сильных изменений, и будет в районе 60-65% на российском рынке. Мы можем увидеть изменения в 2026 году, если не будет новых вводных в законопроекте о локализации автомобилей для такси. Тогда, конечно, расклад может измениться, и доля машин производителей из Китая уменьшится", - поделился прогнозом директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов.
Основной рост общей доли китайских марок на рынке пришелся на предыдущие два года, и ожидается лишь незначительная коррекция в сторону увеличения, считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев.
"По итогам первых четырех месяцев 2025 года доля китайского импорта среди новых автомобилей достигла 65%, а вероятность преодоления 70% рубежа к концу года достаточно высока. При этом отмечается рост доли локально произведенных автомобилей с участием китайских инвесторов", - добавил Тюктеев.
Однако генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский считает, что доля китайских брендов, напротив, будет снижаться "потому что будет расти доля автомобилей, собираемых в РФ".
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКИТАЙАвилонАГ "Авилон""Автодом"
 
 
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