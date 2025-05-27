https://1prime.ru/20250527/eksperty-857943888.html

Эксперты рассказали, как изменится доля китайских автомобилей в России

Эксперты рассказали, как изменится доля китайских автомобилей в России - 27.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, как изменится доля китайских автомобилей в России

Российские автодилеры в основном не ждут, что доля китайских брендов среди продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года кардинально изменится по... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T05:32+0300

2025-05-27T05:32+0300

2025-05-27T05:32+0300

бизнес

россия

экономика

китай

авилон

аг "авилон"

"автодом"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857943888.jpg?1748313138

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Российские автодилеры в основном не ждут, что доля китайских брендов среди продаж новых автомобилей в России по итогам 2025 года кардинально изменится по сравнению с 2024 годом - она составит порядка 65%, однако не исключают вероятность преодоления рубежа 70% к концу года, при этом есть мнение, что представленность машин из КНР даже снизится, выяснило РИА Новости, опросив профильные компании. "Думаю, что в 2025 году доля автомобилей китайских производителей не претерпит сильных изменений, и будет в районе 60-65% на российском рынке. Мы можем увидеть изменения в 2026 году, если не будет новых вводных в законопроекте о локализации автомобилей для такси. Тогда, конечно, расклад может измениться, и доля машин производителей из Китая уменьшится", - поделился прогнозом директор департамента новых автомобилей компании "Рольф" Николай Иванов. Основной рост общей доли китайских марок на рынке пришелся на предыдущие два года, и ожидается лишь незначительная коррекция в сторону увеличения, считает заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ "Авилон" Ренат Тюктеев. "По итогам первых четырех месяцев 2025 года доля китайского импорта среди новых автомобилей достигла 65%, а вероятность преодоления 70% рубежа к концу года достаточно высока. При этом отмечается рост доли локально произведенных автомобилей с участием китайских инвесторов", - добавил Тюктеев. Однако генеральный директор ГК "Автодом" Андрей Ольховский считает, что доля китайских брендов, напротив, будет снижаться "потому что будет расти доля автомобилей, собираемых в РФ".

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, китай, авилон, аг "авилон", "автодом"