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Экспорт легковых автомобилей из Китая в США в апреле упал на треть

Экспорт легковых автомобилей из Китая в США в апреле упал на треть - 27.05.2025, ПРАЙМ

Экспорт легковых автомобилей из Китая в США в апреле упал на треть

Экспорт легковых автомобилей из Китая в США в апреле этого года оказался на минимальном уровне с апреля 2022 года, опустившись также по сравнению с мартом почти | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T04:16+0300

2025-05-27T04:16+0300

2025-05-27T04:16+0300

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Экспорт легковых автомобилей из Китая в США в апреле этого года оказался на минимальном уровне с апреля 2022 года, опустившись также по сравнению с мартом почти на треть, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Так, по итогам апреля объемы китайского экспорта легковых автомобилей и других транспортных средств в Штаты составили 116,6 миллиона долларов. Это стало минимумом с апреля 2022 года, когда объем поставок составил 93 миллиона. За месяц объем поставок сократился почти на треть, а в годовом выражении - на 42%. При этом суммарно за четыре первых месяца этого года экспорт легковых машин и другого подобного транспорта в США составил 587,3 миллиона долларов, на 20% меньше, чем за такой же период годом ранее. А за весь год - 3,7 миллиарда долларов. Больше всего в апреле американцы покупали легковые автомобили с бензиновым двигателем объемом от полутора до трёх литров - на 46,1 миллиона долларов. Также ими импортировались гольфкары - на 25,4 миллиона долларов, транспортные средства только с электрическим двигателем - на 23,4 миллиона - и гибриды, на 21,6 миллиона долларов. Весь экспорт китайский легковых автомобилей в апреле достиг 8,3 миллиарда долларов, увеличившись в месячном выражении на 20%, а в годовом - на 3%. При этом США опустились на 22-е с 11-го места среди покупателей китайских авто. А места в первой пятёрке достались Бразилии (597,7 миллиона долларов), Бельгии (564 миллионов), Мексике (560,9 миллиона), Великобритании (540,7 миллиона) и Австралии (509,6 миллиона долларов). Россия - шестая с 507,1 миллиона долларов.

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бизнес, мировая экономика, сша, бразилия, бельгия