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Китай сократил экспорт обуви в США до минимума за пять лет
Китай сократил экспорт обуви в США до минимума за пять лет - 27.05.2025, ПРАЙМ
Китай сократил экспорт обуви в США до минимума за пять лет
Экспорт Китаем одежды, обуви и сумок в США в условиях введения повышенных импортных пошлин на китайские товары в Штатах сократился как в годовом, так и в... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:36+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Экспорт Китаем одежды, обуви и сумок в США в условиях введения повышенных импортных пошлин на китайские товары в Штатах сократился как в годовом, так и в месячном выражении, при этом поставки обуви оказались на пятилетних минимумах, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы. Экспорт обуви из Китая в Штаты в апреле сократился на четверть по сравнению с мартом, и на треть за год - до 481,1 миллиона долларов. Это стало минимумом с февраля 2020 года. Сокращение поставок произошло и в случае с другими предметами гардероба. Так, экспорт сумок, рюкзаков, чемоданов, косметичек и других подобных товаров стал на 11% меньше, чем в марте, и также на треть меньше в годовом выражении - 361,5 миллиона долларов. А экспорт китайской одежды снизился на 16%, до 1,95 миллиарда долларов. Вероятно, на такой динамике сказались импортные пошлины. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. Среди сумок, чемоданов и других подобных аксессуаров больше всего в апреле из Китая в США было продано рюкзаков, спортивных сумок и чехлов для различных предметов - на 152,2 миллиона долларов, чемоданов, дорожных сумок, портфелей - на 125,2 миллиона, сумок из текстиля - на 48,4 миллиона, кошельков и бумажников - на 20,8 миллиона, а также кожаных сумок - на 6,3 миллиона долларов. В обувном экспорте лидировали изделия из резины или пластика - на 204,5 миллиона долларов. Также в Америку поставлялась обувь с текстильным верхом - на 144,8 миллиона, кожаным верхом - на 101,4 миллиона, водонепроницаемые модели - на 11,5 миллиона, другие виды обуви - на 10,5 миллиона, а также детали к ней - на 8,3 миллиона долларов. Из одежды США больше всего покупали в Китае женские костюмы, юбки, платья, брюки и шорты (695,2 миллиона долларов), трикотажные майки и фуфайки (192,9 миллиона), трикотажные свитеры, кардиганы, жилеты и подобные изделия (189,6 миллиона), мужские костюмы, брюки, шорты и комбинезоны (178,8 миллиона), а также трикотажные чулочно-носочные изделия (79,2 миллиона долларов).
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бизнес, китай, сша, дональд трамп
Экономика, Бизнес, КИТАЙ, США, Дональд Трамп
Китай сократил экспорт обуви в США до минимума за пять лет
Экспорт одежды, обуви и сумок из Китая в США упал до пятилетних минимумов
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Экспорт Китаем одежды, обуви и сумок в США в условиях введения повышенных импортных пошлин на китайские товары в Штатах сократился как в годовом, так и в месячном выражении, при этом поставки обуви оказались на пятилетних минимумах, выяснило РИА Новости, изучив данные китайской статслужбы.
Экспорт обуви из Китая в Штаты в апреле сократился на четверть по сравнению с мартом, и на треть за год - до 481,1 миллиона долларов. Это стало минимумом с февраля 2020 года.
Сокращение поставок произошло и в случае с другими предметами гардероба. Так, экспорт сумок, рюкзаков, чемоданов, косметичек и других подобных товаров стал на 11% меньше, чем в марте, и также на треть меньше в годовом выражении - 361,5 миллиона долларов. А экспорт китайской одежды снизился на 16%, до 1,95 миллиарда долларов. Вероятно, на такой динамике сказались импортные пошлины.
Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%.
Среди сумок, чемоданов и других подобных аксессуаров больше всего в апреле из Китая в США было продано рюкзаков, спортивных сумок и чехлов для различных предметов - на 152,2 миллиона долларов, чемоданов, дорожных сумок, портфелей - на 125,2 миллиона, сумок из текстиля - на 48,4 миллиона, кошельков и бумажников - на 20,8 миллиона, а также кожаных сумок - на 6,3 миллиона долларов.
В обувном экспорте лидировали изделия из резины или пластика - на 204,5 миллиона долларов. Также в Америку поставлялась обувь с текстильным верхом - на 144,8 миллиона, кожаным верхом - на 101,4 миллиона, водонепроницаемые модели - на 11,5 миллиона, другие виды обуви - на 10,5 миллиона, а также детали к ней - на 8,3 миллиона долларов.
Из одежды США больше всего покупали в Китае женские костюмы, юбки, платья, брюки и шорты (695,2 миллиона долларов), трикотажные майки и фуфайки (192,9 миллиона), трикотажные свитеры, кардиганы, жилеты и подобные изделия (189,6 миллиона), мужские костюмы, брюки, шорты и комбинезоны (178,8 миллиона), а также трикотажные чулочно-носочные изделия (79,2 миллиона долларов).
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