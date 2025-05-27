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В Европарламенте предупредили о рисках из-за решения Германии по Украине

В Европарламенте предупредили о рисках из-за решения Германии по Украине - 27.05.2025, ПРАЙМ

В Европарламенте предупредили о рисках из-за решения Германии по Украине

Решение Германии снять ограничения по дальности с военных поставок Украине, если таковое было принято, означает большой риск эскалации, выразил мнение в беседе... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T16:31+0300

2025-05-27T16:31+0300

2025-05-27T16:31+0300

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ПАРИЖ, 27 мая – ПРАЙМ. Решение Германии снять ограничения по дальности с военных поставок Украине, если таковое было принято, означает большой риск эскалации, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани. "Решение Германии разрешить наносить удары по территории РФ означает не только, что эта война продолжится, но и хуже того, что ситуация обострится. Это большой риск эскалации, и меня пугают ее последствия. Это очередной жест, который показывает, что Европа хочет продолжать войну. ЕС продолжает увеличивать число сигналов того, что они не ищут мира", - считает Мариани. В понедельник канцлер ФРГ Фририх Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Британия, Франция, США и теперь и ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Позднее Мерц добавил, что решение о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Киеву оружия было принято ещё несколько месяцев назад.

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