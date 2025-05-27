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Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по экономике Германии

Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по экономике Германии - 27.05.2025, ПРАЙМ

Евро дешевеет к доллару перед выходом данных по экономике Германии

Курс евро к доллару снижается во вторник утром перед публикацией оценки доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T08:26+0300

2025-05-27T08:26+0300

2025-05-27T08:26+0300

экономика

евро

доллар сша

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару снижается во вторник утром перед публикацией оценки доверия потребителей к экономике Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару опускался до 1,1374 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1387 доллара за евро. Курс доллара к иене в то же время рос до 143,11 иены со 142,84 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,13%, до 99,12 пункта. Позднее во вторник исследовательская компания GfK опубликует индекс доверия потребителей к экономике Германии. Как ожидается, показатель по состоянию на июнь вырос до минус 19 пунктов с минус 20,6 пункта месяцем ранее. В это же день будут обнародованы данные по индексу доверия потребителей в США от аналитической компании Conference Board. Аналитики ждут, что в мае показатель увеличился до 87,2 пункта с 86 пунктов месяцем ранее.

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евро, доллар сша, рынок