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Стоимость евро к доллару снижается после выхода макростатистики из еврозоны - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Стоимость евро к доллару снижается после выхода макростатистики из еврозоны
Стоимость евро к доллару снижается после выхода макростатистики из еврозоны - 27.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость евро к доллару снижается после выхода макростатистики из еврозоны
Курс евро к доллару во вторник днем уменьшается после публикации статистики из Франции и Германии, свидетельствуют данные торгов. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:35+0300
2025-05-27T12:35+0300
экономика
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник днем уменьшается после публикации статистики из Франции и Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.25 мск курс евро к доллару опускался до 1,1349 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1387 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 143,87 иены со 142,84 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,38%, до 99,37 пункта. Индекс доверия потребителей к экономике Германии, по данным исследовательской GfK, по состоянию на июнь составил минус 19,9 пункта, прогноз предполагал значение на уровне в минус 19 пунктов. Годовая инфляция во Франции в мае, по предварительной оценке, неожиданно замедлилась до 0,7% с 0,8%, прогноз составлял 0,9%. В месячном выражении цены сократились на 0,1%, тогда как ожидался рост на те же 0,1%. Рынки ожидают позднее во вторник публикации статистики в США. Согласно прогнозу, индекс доверия потребителей в стране от Conference Board в мае увеличился до 87,2 пункта с 86 пунктов месяцем ранее.
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рынок, евро, доллар сша
Экономика, Рынок, евро, Доллар США
12:35 27.05.2025
 
Стоимость евро к доллару снижается после выхода макростатистики из еврозоны

Курс евро к доллару уменьшается после выхода статистики из Франции и Германии

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро и долларов США
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник днем уменьшается после публикации статистики из Франции и Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.25 мск курс евро к доллару опускался до 1,1349 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1387 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 143,87 иены со 142,84 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,38%, до 99,37 пункта.
Индекс доверия потребителей к экономике Германии, по данным исследовательской GfK, по состоянию на июнь составил минус 19,9 пункта, прогноз предполагал значение на уровне в минус 19 пунктов.
Годовая инфляция во Франции в мае, по предварительной оценке, неожиданно замедлилась до 0,7% с 0,8%, прогноз составлял 0,9%. В месячном выражении цены сократились на 0,1%, тогда как ожидался рост на те же 0,1%.
Рынки ожидают позднее во вторник публикации статистики в США. Согласно прогнозу, индекс доверия потребителей в стране от Conference Board в мае увеличился до 87,2 пункта с 86 пунктов месяцем ранее.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
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