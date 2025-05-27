https://1prime.ru/20250527/evro-857956643.html

Стоимость евро к доллару снижается после выхода макростатистики из еврозоны

Стоимость евро к доллару снижается после выхода макростатистики из еврозоны - 27.05.2025, ПРАЙМ

Стоимость евро к доллару снижается после выхода макростатистики из еврозоны

Курс евро к доллару во вторник днем уменьшается после публикации статистики из Франции и Германии, свидетельствуют данные торгов. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T12:35+0300

2025-05-27T12:35+0300

2025-05-27T12:35+0300

экономика

рынок

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доллар сша

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник днем уменьшается после публикации статистики из Франции и Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.25 мск курс евро к доллару опускался до 1,1349 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1387 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 143,87 иены со 142,84 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) поднимался на 0,38%, до 99,37 пункта. Индекс доверия потребителей к экономике Германии, по данным исследовательской GfK, по состоянию на июнь составил минус 19,9 пункта, прогноз предполагал значение на уровне в минус 19 пунктов. Годовая инфляция во Франции в мае, по предварительной оценке, неожиданно замедлилась до 0,7% с 0,8%, прогноз составлял 0,9%. В месячном выражении цены сократились на 0,1%, тогда как ожидался рост на те же 0,1%. Рынки ожидают позднее во вторник публикации статистики в США. Согласно прогнозу, индекс доверия потребителей в стране от Conference Board в мае увеличился до 87,2 пункта с 86 пунктов месяцем ранее.

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рынок, евро, доллар сша