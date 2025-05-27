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"Нет иного плана": в Британии раскрыли, что задумал ЕС против России - 27.05.2025, ПРАЙМ
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"Нет иного плана": в Британии раскрыли, что задумал ЕС против России
"Нет иного плана": в Британии раскрыли, что задумал ЕС против России - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Нет иного плана": в Британии раскрыли, что задумал ЕС против России
Страны Европейского союза по-прежнему рассчитывают заручиться поддержкой США в вопросе антироссийских санкций, заявил британский аналитик Александр Меркурис на... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T10:34+0300
2025-05-27T10:34+0300
политика
запад
ес
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Страны Европейского союза по-прежнему рассчитывают заручиться поддержкой США в вопросе антироссийских санкций, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."У европейцев нет иного плана, как продолжать делать то же самое и ожидать иного результата. &lt;...&gt; Они пытаются добиться поддержки США в этом вопросе (антироссийских санкций — Прим. ред.)", — заявил аналитик.Меркурис выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп поддержит такой курс. Он считает, что Трамп, даже если и одобрит санкции, прекрасно понимает их бесперспективность. По мнению аналитика, такие меры вряд ли окажут существенное влияние и, скорее всего, обернутся негативными последствиями для самих инициаторов.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Вашингтоне обсуждают возможность введения нового пакета санкций против России уже на этой неделе. Кроме того, издание не исключает, что Трамп может объявить об отказе США от участия в урегулировании украинского конфликта.В России неоднократно заявляли, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад. Кроме того, в Москве также отметили, что Запад на данный момент просто не хочет признавать провал ограничительных мер. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что антироссийские санкции ударили не только по стране, но и по мировой экономике в целом. Кроме того, в западных странах все громче звучат мнения о неэффективности санкций.
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запад, ес, россия, санкции против рф
Политика, ЗАПАД, ЕС, РОССИЯ, санкции против РФ
10:34 27.05.2025
 
"Нет иного плана": в Британии раскрыли, что задумал ЕС против России

Меркурис: ЕС намерен продолжить добиваться поддержки США по антироссийским санкциям

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС на набережной Ниццы
Флаги России и ЕС на набережной Ниццы - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Страны Европейского союза по-прежнему рассчитывают заручиться поддержкой США в вопросе антироссийских санкций, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"У европейцев нет иного плана, как продолжать делать то же самое и ожидать иного результата. <...> Они пытаются добиться поддержки США в этом вопросе (антироссийских санкций — Прим. ред.)", — заявил аналитик.
Меркурис выразил сомнение в том, что президент США Дональд Трамп поддержит такой курс. Он считает, что Трамп, даже если и одобрит санкции, прекрасно понимает их бесперспективность. По мнению аналитика, такие меры вряд ли окажут существенное влияние и, скорее всего, обернутся негативными последствиями для самих инициаторов.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Вашингтоне обсуждают возможность введения нового пакета санкций против России уже на этой неделе. Кроме того, издание не исключает, что Трамп может объявить об отказе США от участия в урегулировании украинского конфликта.
В России неоднократно заявляли, что страна адаптировалась к санкционному давлению, которое Запад начал оказывать еще несколько лет назад. Кроме того, в Москве также отметили, что Запад на данный момент просто не хочет признавать провал ограничительных мер. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что антироссийские санкции ударили не только по стране, но и по мировой экономике в целом. Кроме того, в западных странах все громче звучат мнения о неэффективности санкций.
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