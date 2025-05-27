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"Нельзя подпускать". Европа сама себя обвиняет в деструктивной политике

"Нельзя подпускать". Европа сама себя обвиняет в деструктивной политике - 27.05.2025, ПРАЙМ

"Нельзя подпускать". Европа сама себя обвиняет в деструктивной политике

Нельзя подпускать Европу к переговорам по урегулированию украинского конфликта - это разрушит весь переговорный процесс. С таким мнением в беседе с... | 27.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Нельзя подпускать Европу к переговорам по урегулированию украинского конфликта - это разрушит весь переговорный процесс. С таким мнением в беседе с YouTube-каналом PolitWera выступил полковник стратегической разведки Швейцарии в отставке, специалист по государствам Восточной Европы Жак Бод.Он напомнил "мантру" бывшего главы Еврокомиссии Жозефа Барреля о том, что украинский конфликт "должен закончиться на поле боя", и противопоставил ей подход России и Соединенных Штатов, которые, "хотят завершения через процесс переговоров". "У переговоров в любом случае должны быть три стороны, - сказал Бод. - Это, конечно же, Россия, Украина и США. А если же думать о вовлечении в процесс Европы, то это конец вообще переговорам".Аргументируя свою позицию, он отметил, что Польша и страны Прибалтики к сегодняшнему дню заразили русофобией все европейские государства. Причем влияние этих стран, на его взгляд, на текущий момент существенней, чем влияние Франции, ФРГ и Италии - и это при том, что ФРГ сейчас крайне враждебно относится к Российской Федерации, значительно враждебнее, чем это было 20 лет назад.И в случае подключения европейских государств к переговорам "выхода из конфликта словесным путем уже не будет", – подытожил Бод.

https://1prime.ru/20250522/evrosoyuz-857814146.html

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европа, переговоры, урегулирование, украина, россия, сша