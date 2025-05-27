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В Госдепе оценили Европу как рассадник "цензуры и миграции"
В Госдепе оценили Европу как рассадник "цензуры и миграции" - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Госдепе оценили Европу как рассадник "цензуры и миграции"
Европа превратилась "в очаг цензуры, массовой миграции и ограничений свободы вероисповедания", заявил советник бюро по вопросам демократии, прав человека и... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T21:42+0300
2025-05-27T21:42+0300
2025-05-27T21:42+0300
политика
госдеп
европа
оценка
цензура
миграция
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НЬЮ-ЙОРК, 27 мая – ПРАЙМ. Европа превратилась "в очаг цензуры, массовой миграции и ограничений свободы вероисповедания", заявил советник бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США Самуэль Самсон. "По всей Европе правительства используют политические институты как оружие против собственных граждан и против нашего общего культурного наследия. Вместо укрепления демократических принципов Европа превратилась в очаг цифровой цензуры, массовой миграции, ограничений свободы вероисповедания и других нападок на демократическое самоуправление", – указывает Самсон, его статья опубликована на платформе Substack. Он отметил, что подобные "тревожные тенденции" только усилились за последние годы, и это угрожает трансатлантическому партнерству. "Подавление свободы слова, содействие массовой миграции, преследование религиозных взглядов и подрыв избирательного выбора угрожают самим основам трансатлантического партнерства", – добавил Самсон.
https://1prime.ru/20250527/evropa-857974517.html
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госдеп, европа, оценка, цензура, миграция
Политика, Госдеп, ЕВРОПА, оценка, Цензура, миграция
В Госдепе оценили Европу как рассадник "цензуры и миграции"
Советник Госдепа Самсон: Европа превратилась в рассадник "цензуры и миграции"
НЬЮ-ЙОРК, 27 мая – ПРАЙМ. Европа превратилась "в очаг цензуры, массовой миграции и ограничений свободы вероисповедания", заявил советник бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США Самуэль Самсон.
"По всей Европе правительства используют политические институты как оружие против собственных граждан и против нашего общего культурного наследия. Вместо укрепления демократических принципов Европа превратилась в очаг цифровой цензуры, массовой миграции, ограничений свободы вероисповедания и других нападок на демократическое самоуправление", – указывает Самсон, его статья опубликована на платформе Substack.
Он отметил, что подобные "тревожные тенденции" только усилились за последние годы, и это угрожает трансатлантическому партнерству.
"Нельзя подпускать". Европа испугалась своей же деструктивной политики
"Подавление свободы слова, содействие массовой миграции, преследование религиозных взглядов и подрыв избирательного выбора угрожают самим основам трансатлантического партнерства", – добавил Самсон.