https://1prime.ru/20250527/evropa-857975216.html

В Госдепе оценили Европу как рассадник "цензуры и миграции"

В Госдепе оценили Европу как рассадник "цензуры и миграции" - 27.05.2025, ПРАЙМ

В Госдепе оценили Европу как рассадник "цензуры и миграции"

Европа превратилась "в очаг цензуры, массовой миграции и ограничений свободы вероисповедания", заявил советник бюро по вопросам демократии, прав человека и... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T21:42+0300

2025-05-27T21:42+0300

2025-05-27T21:42+0300

политика

госдеп

европа

оценка

цензура

миграция

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НЬЮ-ЙОРК, 27 мая – ПРАЙМ. Европа превратилась "в очаг цензуры, массовой миграции и ограничений свободы вероисповедания", заявил советник бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США Самуэль Самсон. "По всей Европе правительства используют политические институты как оружие против собственных граждан и против нашего общего культурного наследия. Вместо укрепления демократических принципов Европа превратилась в очаг цифровой цензуры, массовой миграции, ограничений свободы вероисповедания и других нападок на демократическое самоуправление", – указывает Самсон, его статья опубликована на платформе Substack. Он отметил, что подобные "тревожные тенденции" только усилились за последние годы, и это угрожает трансатлантическому партнерству. "Подавление свободы слова, содействие массовой миграции, преследование религиозных взглядов и подрыв избирательного выбора угрожают самим основам трансатлантического партнерства", – добавил Самсон.

https://1prime.ru/20250527/evropa-857974517.html

европа

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госдеп, европа, оценка, цензура, миграция