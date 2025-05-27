Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет ЕС согласовал создание программы SAFE для милитаризации Евросоюза - 27.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250527/evrosoyuz-857957478.html
Совет ЕС согласовал создание программы SAFE для милитаризации Евросоюза
Совет ЕС согласовал создание программы SAFE для милитаризации Евросоюза - 27.05.2025, ПРАЙМ
Совет ЕС согласовал создание программы SAFE для милитаризации Евросоюза
Совет ЕС во вторник согласовал создание программы SAFE для инвестирования милитаризации Евросоюза на 150 миллиардов евро, говорится в заявлении Совета. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:47+0300
2025-05-27T12:47+0300
вооружения
финансы
украина
ес
милитаризация
оборона
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:320:3401:2233_1920x0_80_0_0_122f6d09dec20b19b487349e4f9a7d2b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник согласовал создание программы SAFE для инвестирования милитаризации Евросоюза на 150 миллиардов евро, говорится в заявлении Совета. "Через SAFE ЕС предоставит до 150 миллиардов евро, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам", - указывается в документе. Сообщается, что эта программа, в том числе, будет доступна и для Украины.
https://1prime.ru/20250523/polsha--857871469.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76359/21/763592102_0:1:3401:2552_1920x0_80_0_0_878047c69cf1a02860248147099e8a0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, украина, ес, милитаризация, оборона
Вооружения, Финансы, УКРАИНА, ЕС, милитаризация, оборона
12:47 27.05.2025
 
Совет ЕС согласовал создание программы SAFE для милитаризации Евросоюза

Совет ЕС согласовал кредит на 150 миллиардов евро для милитаризации Евросоюза

© fotolia.com / Henner DamkeФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© fotolia.com / Henner Damke
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник согласовал создание программы SAFE для инвестирования милитаризации Евросоюза на 150 миллиардов евро, говорится в заявлении Совета.
"Через SAFE ЕС предоставит до 150 миллиардов евро, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам", - указывается в документе.
Сообщается, что эта программа, в том числе, будет доступна и для Украины.
Польский флаг, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
Польша получила согласие ЕК перенаправить $6,5 миллиардов на свою оборону
23 мая, 16:54
 
ВооруженияФинансыУКРАИНАЕСмилитаризацияоборона
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала