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Совет ЕС согласовал создание программы SAFE для милитаризации Евросоюза
Совет ЕС согласовал создание программы SAFE для милитаризации Евросоюза - 27.05.2025, ПРАЙМ
Совет ЕС согласовал создание программы SAFE для милитаризации Евросоюза
Совет ЕС во вторник согласовал создание программы SAFE для инвестирования милитаризации Евросоюза на 150 миллиардов евро, говорится в заявлении Совета. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T12:47+0300
2025-05-27T12:47+0300
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БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник согласовал создание программы SAFE для инвестирования милитаризации Евросоюза на 150 миллиардов евро, говорится в заявлении Совета. "Через SAFE ЕС предоставит до 150 миллиардов евро, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам", - указывается в документе. Сообщается, что эта программа, в том числе, будет доступна и для Украины.
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финансы, украина, ес, милитаризация, оборона
Вооружения, Финансы, УКРАИНА, ЕС, милитаризация, оборона
Совет ЕС согласовал создание программы SAFE для милитаризации Евросоюза
Совет ЕС согласовал кредит на 150 миллиардов евро для милитаризации Евросоюза
БРЮССЕЛЬ, 27 мая - ПРАЙМ. Совет ЕС во вторник согласовал создание программы SAFE для инвестирования милитаризации Евросоюза на 150 миллиардов евро, говорится в заявлении Совета.
"Через SAFE ЕС предоставит до 150 миллиардов евро, которые будут выплачены заинтересованным государствам-членам по требованию и на основе национальных планов. Выплаты будут осуществляться в форме долгосрочных кредитов по конкурентоспособным ценам", - указывается в документе.
Сообщается, что эта программа, в том числе, будет доступна и для Украины.
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