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Депутаты во Франции приняли в первом чтении проект о легализации эвтаназии - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Депутаты во Франции приняли в первом чтении проект о легализации эвтаназии
Депутаты во Франции приняли в первом чтении проект о легализации эвтаназии - 27.05.2025, ПРАЙМ
Депутаты во Франции приняли в первом чтении проект о легализации эвтаназии
Депутаты во Франции приняли в первом чтении законопроект о легализации эвтаназии для больных тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, сообщило во вторник... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T22:26+0300
2025-05-27T22:28+0300
франция
законопроект
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ПАРИЖ, 27 мая – ПРАЙМ. Депутаты во Франции приняли в первом чтении законопроект о легализации эвтаназии для больных тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, сообщило во вторник Национальное собрание (нижняя палата парламента). "Принятие в первом чтении законопроекта о праве на помощь в уходе из жизни", - говорится в сообщении органа в соцсети X. В общей сложности 305 парламентариев поддержали законопроект, 199 депутатов высказались против. Теперь он должен быть рассмотрен в сенате (верхней палате парламента). Как сообщает телеканал BFMTV, текст определяет условия и критерии добровольного ухода из жизни. Среди них - возраст старше 18 лет, французское гражданство или постоянное и законное проживание на территории страны, а также способность свободно и осознанно выражать свою волю. Помимо этого, к эвтаназии смогут прибегнуть только люди с серьезным и неизлечимым заболеванием в поздней или последней стадии, которое угрожает их жизни. Еще одна причина - связанные с этим заболеванием "постоянные физические или психологические страдания", передает BFMTV. Президент Франции Эммануэль Макрон, который поддерживает легализацию эвтаназии в стране, поприветствовал принятие законопроекта в первом чтении и назвал это "важным этапом". В настоящее время эвтаназия во Франции запрещена. Законопроект о легализации "строго контролируемой помощи в самоубийстве" начали обсуждать в парламенте весной 2024 года, однако депутаты не успели прийти к какому-либо решению из-за роспуска нижней палаты в июне.
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франция, законопроект
ФРАНЦИЯ, законопроект
22:26 27.05.2025 (обновлено: 22:28 27.05.2025)
 
Депутаты во Франции приняли в первом чтении проект о легализации эвтаназии

Депутаты во Франции приняли в первом чтении законопроект о легализации эвтаназии

© AFP / Ludovic Marin*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© AFP / Ludovic Marin
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ПАРИЖ, 27 мая – ПРАЙМ. Депутаты во Франции приняли в первом чтении законопроект о легализации эвтаназии для больных тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, сообщило во вторник Национальное собрание (нижняя палата парламента).
"Принятие в первом чтении законопроекта о праве на помощь в уходе из жизни", - говорится в сообщении органа в соцсети X.
В общей сложности 305 парламентариев поддержали законопроект, 199 депутатов высказались против. Теперь он должен быть рассмотрен в сенате (верхней палате парламента).
Как сообщает телеканал BFMTV, текст определяет условия и критерии добровольного ухода из жизни. Среди них - возраст старше 18 лет, французское гражданство или постоянное и законное проживание на территории страны, а также способность свободно и осознанно выражать свою волю.
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Помимо этого, к эвтаназии смогут прибегнуть только люди с серьезным и неизлечимым заболеванием в поздней или последней стадии, которое угрожает их жизни. Еще одна причина - связанные с этим заболеванием "постоянные физические или психологические страдания", передает BFMTV.
Президент Франции Эммануэль Макрон, который поддерживает легализацию эвтаназии в стране, поприветствовал принятие законопроекта в первом чтении и назвал это "важным этапом".
В настоящее время эвтаназия во Франции запрещена. Законопроект о легализации "строго контролируемой помощи в самоубийстве" начали обсуждать в парламенте весной 2024 года, однако депутаты не успели прийти к какому-либо решению из-за роспуска нижней палаты в июне.
 
ФРАНЦИЯзаконопроект
 
 
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