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Анкара и Москва ведут работу для введения в строй АЭС "Аккую", заявил Фидан

Анкара и Москва ведут работу для введения в строй АЭС "Аккую", заявил Фидан - 27.05.2025, ПРАЙМ

Анкара и Москва ведут работу для введения в строй АЭС "Аккую", заявил Фидан

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара и Москва ведут работу для введения в эксплуатацию АЭС "Аккую". | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:29+0300

2025-05-27T13:29+0300

2025-05-27T13:29+0300

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АНКАРА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара и Москва ведут работу для введения в эксплуатацию АЭС "Аккую". "Отношения между Турцией и Россией играют все более важную роль для стабильности в регионе. Между нашими лидерами сложились прочные отношения. Эта связь позволяет нам вести наши отношения, ориентируясь на результат. У нас очень важные связи с Россией. Мы стремимся к тому, чтобы АЭС "Аккую" как можно скорее вступил в строй. Мы стремимся к углублению наших двусторонних отношений", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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россия, турция, анкара, москва, сергей лавров, мид, аэс "аккую"