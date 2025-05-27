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Анкара и Москва ведут работу для введения в строй АЭС "Аккую", заявил Фидан - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Анкара и Москва ведут работу для введения в строй АЭС "Аккую", заявил Фидан
Анкара и Москва ведут работу для введения в строй АЭС "Аккую", заявил Фидан - 27.05.2025, ПРАЙМ
Анкара и Москва ведут работу для введения в строй АЭС "Аккую", заявил Фидан
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара и Москва ведут работу для введения в эксплуатацию АЭС "Аккую". | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T13:29+0300
2025-05-27T13:29+0300
энергетика
россия
турция
анкара
москва
сергей лавров
мид
аэс "аккую"
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АНКАРА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара и Москва ведут работу для введения в эксплуатацию АЭС "Аккую". "Отношения между Турцией и Россией играют все более важную роль для стабильности в регионе. Между нашими лидерами сложились прочные отношения. Эта связь позволяет нам вести наши отношения, ориентируясь на результат. У нас очень важные связи с Россией. Мы стремимся к тому, чтобы АЭС "Аккую" как можно скорее вступил в строй. Мы стремимся к углублению наших двусторонних отношений", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
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Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Анкара, МОСКВА, Сергей Лавров, МИД, АЭС "Аккую"
13:29 27.05.2025
 
Анкара и Москва ведут работу для введения в строй АЭС "Аккую", заявил Фидан

Фидан: Анкара и Москва ведут работу для введения в эксплуатацию АЭС "Аккую"

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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АНКАРА, 27 мая - ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара и Москва ведут работу для введения в эксплуатацию АЭС "Аккую".
"Отношения между Турцией и Россией играют все более важную роль для стабильности в регионе. Между нашими лидерами сложились прочные отношения. Эта связь позволяет нам вести наши отношения, ориентируясь на результат. У нас очень важные связи с Россией. Мы стремимся к тому, чтобы АЭС "Аккую" как можно скорее вступил в строй. Мы стремимся к углублению наших двусторонних отношений", - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Атомная станция Аккую в Турции - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
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ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯАнкараМОСКВАСергей ЛавровМИДАЭС "Аккую"
 
 
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